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Вакцинація дітей під час війни: як зробити і чи можна робити перерви між дозами

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Вівторок 29 березня 2022 16:22
Вакцинація дітей під час війни: як зробити і чи можна робити перерви між дозами Фото: Вакцинація дітей в умовах війни (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вакцинацію дітей в умовах війни в Україні також важливо робити, адже хвороби нікуди не діваються, а навпаки ризики поширення інфекційних хвороб під час війни збільшуються. Медики наголошують, що за змоги треба й далі робити планові щеплення, а у разі вимушеної перерви між дозами - продовжувати.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Чи "обнуляться" щеплення через довгу перерву?

Якщо перерва між дозами більша, ніж рекомендована в календарі щеплень, це не означає, що вам доведеться робити все заново.

Ви зможете продовжити вакцинувати дитину, коли буде доступ до таких послуг.

"Якщо ви, наприклад щепили дитину за календарем в 2 місяці, 4 місяці, а наступну вдасться безпечно зробити

Де зробити щеплення

Якщо ви пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

Якщо переїхали - до найближчого центру первинної допомоги. Знайти його допоможуть за номером 16-77. Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде безоплатна.

Чи треба робити першу дозу зараз, якщо незрозуміло, коли можна буде зробити другу

Так, щеплення робити треба. Адже вже після першої дози починає формуватись імунітет і вже є захист. Продовжити можна, коли буде змога.

Якщо раніше робили французьку чи бельгійську вакцину, а зараз є змога робити тільки безкоштовну в поліклініці, індійську?

Лікарі твердять, що всі вакцини є взаємозамінні. Тобто неважливо, вакцину якого виробника робити, головне, щоб вона була зроблена.

"Вакцини індійського виробництва хороші, якісні, перевірені та сертифіковані. Відрізняються тільки тим, що мають цільноклітинний кашлюковий компонент, він дійсно може частіше давати реакцію у вигляді температури чи болю у ніжці, але і захищає від кашлюку дещо краще", - додали медики.

Які щеплення входять до календаря обов'язкової вакцинації

  • Гепатит В
  • Туберкульоз (БЦЖ)
  • Кір, паротит, краснуха (КПК)
  • Дифтерія, правець, кашлюк ("АКДС")
  • Поліомієліт
  • Гемофільна інфекція (ХІБ-інфекція)

Вакцинація дітей під час війни: як зробити і чи можна робити перерви між дозами

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