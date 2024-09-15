Вакарчук зворушив архівними сімейними фото та спогадами: "Запах, який я ні з чим не сплутаю"

Вакарчук показався з мамою

На першій чорно-білій світлині можна побачити ще маленьку майбутню зірку української сцени та його маму. Світлана Олександрівна тримає малюка за руку, поки той позує у колясці.

Мама Святослава на архивном кадрі постала у широких брюках та довгому піджаку, з розпущеним волоссям. І деякі юзери вже встигли зазначити у коментарях, що ще тоді, багато років тому, жінка мала гарний смак.

Вакарчук у дитинстві з мамою (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

На іншому фото, зробленому, як можна зрозуміти, не так давно, Святослав з’явився з рідною людиною на тлі добре знайомих краєвидів. Він постав у сонцезахисних окулярах.

"Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім’ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю", - написав Вакарчук у пості.

Співак і його мама Світлана Олександрівна (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Реакція мережі

Шанувальники залишили чимало компліментів і для артиста, і для його мами Світлани Олександрівни. Ось деякі з них:

"Яка стильна мама!"

"Яка мама красуня. Дякуємо їй за вас!"

"Місце, де народився, назавжди тепле і сонячне"

"Велика повага до Вашої мами за виховання такого чудового сина"

"Дякуємо Мамі за сина"

"І який же той запах? Щось мені деякі малі містечка пахнуть не дуже гарно"

"Матуся красуня! Дуже схожі. Матусі низький уклон за такого сина. Завжди обожнювала ваші пісні. Ви неймовірний та талановитий".

До слова, до Мукачева отримала скерування мама Світлани, Ніна. Через два місяці після народження Святослава родина з Мукачева знову повернулася до Львова, де й мешкала постійно.

Тому вже там Вакарчук закінчував школу, відвідував заняття з музики та грав у КВК. Поки у 1990 році не поїхав за обміном до Канади - саме звідти він привіз велику колекцію касет і записів рок-музики.

Святослав розпочав творчу кар'єру не одразу (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Після повернення додому співак вступив навчатися до на фізичний факультет імені ЛНУ Франка (спеціалізація - теоретична фізика). Друга вища освіта виконавця - економіст-міжнародник. 1996 року він вступив до аспірантури кафедри теоретичної фізики того ж університету.

Музичну кар’єру розпочав у 1994 році, приєднавшись до арт рок-гурту "Клан тиші". У жовтні того ж року колектив став називатися "Океан Ельзи".

Кадри з концерту гурту "Океан Ельзи" (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Іван Олександрович, батько музиканта, був українським фізиком, політиком і громадським діячем. Пішов з життя у 2020-му у віці 73 років.