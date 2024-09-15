Вакарчук зворушив архівними сімейними фото та спогадами: "Запах, який я ні з чим не сплутаю"

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" несподівано висловився про своє рідне місто Мукачево. З цієї нагоди він також показав теплі сімейні кадри, на яких постав із мамою.
Що про це відомо, детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram співака.
На першій чорно-білій світлині можна побачити ще маленьку майбутню зірку української сцени та його маму. Світлана Олександрівна тримає малюка за руку, поки той позує у колясці.
Мама Святослава на архивном кадрі постала у широких брюках та довгому піджаку, з розпущеним волоссям. І деякі юзери вже встигли зазначити у коментарях, що ще тоді, багато років тому, жінка мала гарний смак.
На іншому фото, зробленому, як можна зрозуміти, не так давно, Святослав з’явився з рідною людиною на тлі добре знайомих краєвидів. Він постав у сонцезахисних окулярах.
"Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім’ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю", - написав Вакарчук у пості.
Шанувальники залишили чимало компліментів і для артиста, і для його мами Світлани Олександрівни. Ось деякі з них:
До слова, до Мукачева отримала скерування мама Світлани, Ніна. Через два місяці після народження Святослава родина з Мукачева знову повернулася до Львова, де й мешкала постійно.
Тому вже там Вакарчук закінчував школу, відвідував заняття з музики та грав у КВК. Поки у 1990 році не поїхав за обміном до Канади - саме звідти він привіз велику колекцію касет і записів рок-музики.
Після повернення додому співак вступив навчатися до на фізичний факультет імені ЛНУ Франка (спеціалізація - теоретична фізика). Друга вища освіта виконавця - економіст-міжнародник. 1996 року він вступив до аспірантури кафедри теоретичної фізики того ж університету.
Музичну кар’єру розпочав у 1994 році, приєднавшись до арт рок-гурту "Клан тиші". У жовтні того ж року колектив став називатися "Океан Ельзи".
Іван Олександрович, батько музиканта, був українським фізиком, політиком і громадським діячем. Пішов з життя у 2020-му у віці 73 років.
Нещодавно Вакарчук вразив імпровізованим концертом у центрі Києва.
А відома співачка тим часом пригадала, як фронтмен "Океан Ельзи" допоміг розвитку її кар'єри.