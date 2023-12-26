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Вакарчук зіграв несподіваний концерт для військових: душевні фото і відео

Вакарчук зустрівся з військовими (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Святослав Вакарчук завітав до одного з реабілітаційних центрів в Києві і зіграв душевний концерт для військових, які оговтуються від отриманих на фронті поранень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням прес-службу RECOVERY.

Під час зустрічі лідер гурту Океан Ельзи звернувся до воїнів зі словами підтримки й захоплення.

Вакарчук зустрівся з військовими (фото: RECOVERY)

Зокрема, наголосив він, серед найважливіших речей нині - любов до свого дому та збереження культури під час протистояння з ворогом.

А також привітав усіх пацієнтів та медичний персонал реабілітаційного центру для поранених військових національної мережі RECOVERY з різдвяно-новорічними святами. 

"Я дуже вдячний тим, хто долучився до створення центру, і, безумовно, дуже вдячний усім лікарям, особовому складу, що допомагає хлопцям відновитися від поранень. На Різдво й Новий рік я хочу побажати божої опіки та божої ласки, а найголовніше - міцного-міцного здоров’я. Найшвидшого одужання і влиття в повноцінне повсякденне життя. Хай усе буде добре", - сказав Святослав.

Вакарчук зустрівся з військовими у реабілітаційному центрі (фото: RECOVERY)

Після щирої розмови з військовими співак зіграв унікальний камерний концерт, до якого увійшли, зокрема, композиції "Оберіг", "Все буде добре", "Ой чий то кінь стоїть" і навіть "Червону руту".

"Коли бачиш перед собою українських героїв та героїнь, то співаєш для них іще більш глибоко, ніж зазвичай, прагнеш передати енергію, ніби хочеш допомогти їм вилікуватися", - прокоментував артист.

 

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про конфуз зі збором на ЗСУ, який нещодавно з нею трапився.

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Святослав Вакарчук