ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вакарчук высказался о возвращении в политику

Пятница 30 октября 2020 14:49
Вакарчук высказался о возвращении в политику
Святослав Вакарчук о своем возвращении в политику (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Артист и музыкант Вакарчук ответил на вопрос о возвращении в политику

Святослав Вакарчук летом принял решение покинуть политическую арену Украины. Музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" привел в Раду свою политическую партию "Голос", но потом шокировал заявлением, что он уходит. Он говорил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в строне от судьбы в стране. В программе "Зірковий шлях" музыкант ответил на вопрос, допускает ли он свое возвращение в политику.

"Смотрите, когда я начинаю об этом говорить, все режется на цитаты и этим начинают манипулировать. Я всегда говорил и сейчас скажу. Я буду делать все и сколько нужно для того, чтобы помочь этой стране. Я очень люблю ее", - рассказал музыкант.

Святослав еще раз подчеркнул, что ему абсолютно все равно что о нем говорят и пишут некоторые.

Отметим, что "Океан Ельзи" сейчас находится в процессе написания нового альбома.

"У нас столько песен. Я уже не помню, когда такое было. Наша группа - это группа не формы, а смысла", - отметил Вакарчук.

Вакарчук прокомментировал возвращение в политику

Как мы рассказывали ранее, экс-глава партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на российские санкции против него. Россия 4 сентября расширила персональные санкции против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Святослав Вакарчук

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь