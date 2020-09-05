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Вакарчук отреагировал на российские санкции против него

Киев, Суббота 05 сентября 2020 01:43
Вакарчук отреагировал на российские санкции против него
Фото: Святослав Вакарчук (Facebook)
Автор: РБК-Украина

Экс-глава партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на российские санкции против него. Россия 4 сентября расширила персональные санкции против Украины.

Свою реакцию он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кремль ввел санкции против меня и партии "Голос", которую я создал. Что можно сказать по этому поводу? - Слава Украине!", - написал Вакарчук.

Напомним, правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины, в список попал 41 украинский политик. В частности, под санкции попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

О том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.

Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

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