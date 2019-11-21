Вакарчук вспомнил драматическую историю о легендарном концерте на Майдане: всю ночь мы стояли

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук рассказал о концерте золотого состава "Океана Ельзи" во время Революции Достоинства

В День Достоинства и Свободы Святослав Вакарчук рассказал, как у него появилась идея сыграть легендарный концерт на Майдане зимой 2013 года.

В "Сніданку з 1+1" музыкант и лидер партии "Голос" вспомнил, что 10 декабря 2013-го был первый драматический момент на Майдане - попытка продажных силовиков и соратников президента-беглеца Виктора Януковича разогнать Майдан.

"Я помню, что я уже ложился спать и вдруг увидел в новостях, что такое может происходить. Мы просто сели в машину, приехали туда и оказалось, что туда приехали десятки тысяч других людей. Всю ночь мы стояли там на Майдане и собственно отстаивали наше право на достоинство и свободу", - поделился воспоминаниями Вакарчук.

Утром следующего дня Святослав совершенно случайно встретил бывшего гитариста группы "Океан Ельзи" Павла Гудимова, с которым на то время давно не виделись и с которым, к слову, были тогда не простые отношения. Но в тот момент все споры между основателями ОЕ отошли на второй план.

"Мы просто обнялись и поняли, что мы не зря встретились и тогда родилась идея: а давай мы в этом нашем первом составе сделаем концерт. Мы увидели друг утром вторника, а в субботу вечером мы уже играли. Юра Хусточка прилетел из Парижа, мы сделали две репетиции, хотя мы не играли вместе на тот момент уже 8 лет. Это был очень важный момент, концерт мы тогда назвали "Важные вещи объединяют", - рассказал Вакарчук.

Концерт "Океана Ельзи" на Майдане 14 декабря 2013 года