Вакарчук вразив імпровізованим концертом у центрі Києва: "Це було потрібно моїй душі"

Вакарчук дав концерт у Києві

Виконавець вирішив в останній день літа просто під гітару заспівати свої пісні для перехожих. Це сталося на Пейзажній алеї у Києві.

"Сів і "так просто під гітару" заспівав свої пісні для людей, які там гуляли. Для перехожих. Як тоді на Скляному мосту, за два дні до війни. Як на фронті, для наших захисників. 30 хвилин промайнули за 5. Коли отямився, навколо було вже дуже багато людей", - висловився про це Святослав.

Зірка зізнався, що не планував свій виступ, проте відчув, що це доречно, і що саме цього потребує його душа.

"Це було потрібно моїй душі. Сподіваюся, і душам моїх слухачів теж. Нам усім потрібно десь черпати сили, щоб триматися, щоб продовжувати йти вперед. Ніщо так не додає сил, як обійми близьких людей. Учора було багато обіймів. Чудовий останній день літа…", - пояснив він.

Реакція мережі

Тим часом шанувальники не стали стримувати себе висловлюваннях та подякували музикантові за такий щедрий жест. Деякі з тих, кому не вдалося побувати на цій музичній імпровізації, щиро позаздрили людям, які все ж таки там опинилися. Ось деякі коментарі юзерів:

"Це так душевно і прекрасно! Просто неймовірно"

"Люди, які там вчора гуляли - я вам заздрю!"

"Дякую Вам! Це дійсно потрібно людям, усім нам"

"Такий Вакарчук мені дуже подобається"

"Прекрасний останній день літа"

"Неймовірно! Вакарчук вже легенда. Дякуємо за людяність!"

"Який ви чудовий і щирий, як і багато наших артистів. Дяка, любов і повага"

"Я вам дуже вдячна за ваш талант і ваші пісні. Вони зі мною ще з університету, а це вже "ого" скільки"

"Неймовірна, світла, щира людина. Обожнюю Ваші пісні, голос, і музику. Щиро рада за людей, які вчора там були й мали можливість слухати Вас".

До слова, це не перший такий імпровізований вуличний виступ Святослава. У минулому, у жовтні 2022 року, артист також виступив на Пішохідному мосту столиці після того, як туди влучила російська ракета.

До цього він також заспівав там у лютому 2022 року - за два дні до повномасштабного російського вторгнення. Саме цю подію співак згадує у свіжій публікації.