Вакарчук вразив імпровізованим концертом у центрі Києва: "Це було потрібно моїй душі"

Святослав Вакарчук, який нещодавно переспівав свій старий хіт, цього разу вразив шанувальників несподіваним концертом у центрі столиці. Так, лідер гурту "Океан Ельзи" влаштував імпровізоване музичне шоу, яке тривало близько пів години.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста розповідає про це детальніше.
Виконавець вирішив в останній день літа просто під гітару заспівати свої пісні для перехожих. Це сталося на Пейзажній алеї у Києві.
"Сів і "так просто під гітару" заспівав свої пісні для людей, які там гуляли. Для перехожих. Як тоді на Скляному мосту, за два дні до війни. Як на фронті, для наших захисників. 30 хвилин промайнули за 5. Коли отямився, навколо було вже дуже багато людей", - висловився про це Святослав.
Зірка зізнався, що не планував свій виступ, проте відчув, що це доречно, і що саме цього потребує його душа.
"Це було потрібно моїй душі. Сподіваюся, і душам моїх слухачів теж. Нам усім потрібно десь черпати сили, щоб триматися, щоб продовжувати йти вперед. Ніщо так не додає сил, як обійми близьких людей. Учора було багато обіймів. Чудовий останній день літа…", - пояснив він.
Тим часом шанувальники не стали стримувати себе висловлюваннях та подякували музикантові за такий щедрий жест. Деякі з тих, кому не вдалося побувати на цій музичній імпровізації, щиро позаздрили людям, які все ж таки там опинилися. Ось деякі коментарі юзерів:
До слова, це не перший такий імпровізований вуличний виступ Святослава. У минулому, у жовтні 2022 року, артист також виступив на Пішохідному мосту столиці після того, як туди влучила російська ракета.
До цього він також заспівав там у лютому 2022 року - за два дні до повномасштабного російського вторгнення. Саме цю подію співак згадує у свіжій публікації.
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