Вакарчук вперше за довгий час показав 77-річну маму (фото)

Як виглядає мама Вакарчука

На рідкісному фото артист позував поруч із матір'ю у рідному місті Мукачево. Як виявилося, співак вирішив провідати рідну людину, аби провести з нею час.

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", - написав Вакарчук.

Варто зазначити, що Світлана Олександрівна ніби не постаріла. Жінка фарбує волосся, носить окуляри у стильній оправі, робить макіяж та носить прикраси. Мама Вакарчука виглядає молодше за свій вік.

Вакарчук вперше за довгий час показав маму (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Як реагує мережа

Рідкісний кадр з мамою артиста розчулив мережу. Жінку засипали компліментами, у коментарях фани пишуть: