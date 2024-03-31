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Вакарчук вперше за довгий час показав 77-річну маму (фото)

Вакарчук розчулив мережу новим селфі з рідною людиною (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Святослав Вакарчук, який нечасто ділиться кадрами з родиною та майже нічого не розповідає про особисте життя, здивував мережу. Впереш за довгий час артист опублікував фото зі своєю мамою - 77-річною Світланою Олександрівною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Вакарчука.

Як виглядає мама Вакарчука

На рідкісному фото артист позував поруч із матір'ю у рідному місті Мукачево. Як виявилося, співак вирішив провідати рідну людину, аби провести з нею час.

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", - написав Вакарчук.

Варто зазначити, що Світлана Олександрівна ніби не постаріла. Жінка фарбує волосся, носить окуляри у стильній оправі, робить макіяж та носить прикраси. Мама Вакарчука виглядає молодше за свій вік.

Вакарчук вперше за довгий час показав маму (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Як реагує мережа

Рідкісний кадр з мамою артиста розчулив мережу. Жінку засипали компліментами, у коментарях фани пишуть:

  • "Чудове фото! Безмежна подяка вашій матусі, за вас! Святослав, ми вас любимо, ви найкращий!"
  • "Дякуємо матусі за такого талановитого та дуже чуттєвого і достойного своєї країни сина"
  • "Такі милі. Здоров'я вам"
  • "Знаходити час для мами, то дуже важливо, як для мами, так і для життя сина"
  • "Така гарна і молода мама у вас".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Астаф'євій "приписали" таємне весілля з молодим багатієм.

Окрім цього, днями стало відомо, що Дантеса присоромили за нову пісню.

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