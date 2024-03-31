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Вакарчук впервые за долгое время показал 77-летнюю маму (фото)

Вакарчук растрогал сеть новым селфи с родным человеком (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Полина Иваненко

Певец Святослав Вакарчук, который нечасто делится кадрами с семьей и почти ничего не рассказывает о личной жизни, удивил сеть. Впервые за долгое время артист опубликовал фото со своей мамой - 77-летней Светланой Александровной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Instagram Вакарчука.

Как выглядит мама Вакарчука

На редком фото артист позировал рядом с матерью в родном городе Мукачево. Как оказалось, певец решил навестить родного человека, чтобы провести с ним время.

"Редко получается провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", - написал Вакарчук.

Стоит отметить, что Светлана Александровна будто бы не состарилась. Женщина красит волосы, носит очки в стильной оправе, делает макияж и носит украшения. Мама Вакарчука выглядит моложе своего возраста.

Вакарчук впервые за долгое время показал маму (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Как реагирует сеть

Редкий кадр с мамой артиста умилил сеть. Женщину засыпали комплиментами, в комментариях фаны пишут:

  • "Великолепное фото! Безграничная благодарность вашей мамочке, за вас! Святослав, мы вас любим, вы лучший!"
  • "Спасибо мамочке за такого талантливого и очень чувственного и достойного своей страны сына"
  • "Такие милые. Здоровье вам"
  • "Находить время для мамы, это очень важно, как для мамы, так и для жизни сына"
  • "Такая красивая и молодая мама у вас".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом.

Кроме того, на днях стало известно, что Дантеса пристыдили за новую песню.

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