Вакарчук сделал важное заявление о политических планах

Святослав Вакарчук ответил на слухи, которые активно ходят в последнее время. Музыкант заявил, что не пойдет в Верховную Раду под первым номером в списке партии БПП на следующих выборах. Об этом лидер "Океана Ельзи" написал на своей Facebook-странице.

Музыкант, который недавно сделал громкое заявление о своем будущем концерте, ответил на интересующий многих вопрос, который ему задала журналистка Кристина Бердинских в Twitter.

"Это правда, что вы можете стать первым номером в обновленном списке БПП, как об этом пишут в Facebook?" - спросила журналистка.

На что Святослав Вакарчук ответил, что, как правило, слухи не комментирует. Но если его прямо об этом спросили, он отвечает: "Нет, это неправда!"

Вакарчук высказался о походе на выборы в Раду (скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Пользователи сети поддержали музыканта в том, что он не хочет снова идти в политику. Впрочем многие сожалеют, что Святослав Вакарчук хочет оставаться в стороне от политических процессов в Украине.

"Политика - грязное дело, не думаю, что стоит туда лезть. Можно делать все то же самое, но вне политики";

"Очень хотелось бы видеть Вас во главе новой политической силы. Украинской силы, построенной на идеологии, с четкой программой действий, понятной и прозрачной кадровой политикой..."

"Не понимаю, почему происходят попытки затянуть Святослава в политику?! Когда он захочет этого, он сам все скажет. Если оно, действительно нужно ему, в чем я очень сомневаюсь";

"Кто-то очень не хочет видеть Святослава в политике, а мы хотим";

"Святослав, мне кажется если бы вы боролись за место президента, вы бы выиграли точно!".

Напомним, Святослав Вакарчук проголосовал на втором туре выборов президента 2019 и заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний.

Отметим, что на выборах 21 апреля Вакарчук пришел в вышиванке, о чем говорил в своем обращении к украинцам.