Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани

Святослав Вакарчук відповів на чутки, які активно ходять останнім часом. Музикант заявив, що не піде у Верховну Раду під першим номером у списку партії БПП на наступних виборах. Про це лідер "Океану Ельзи" написав на своїй Facebook-сторінці.

Музикант, який нещодавно зробив гучну заяву про свій майбутній концерт, відповів на питання, що цікавить багатьох, який йому задала журналістка Христина Бердинських у Twitter.

"Це правда, що ви можете стати першим номером в оновленому списку БПП, як про це пишуть у Facebook?" - запитала журналістка.

На що Святослав Вакарчук відповів, що, як правило, чутки не коментує. Але якщо його прямо про це запитали, він відповідає: "Ні, це неправда!"

Вакарчук висловився про похід на вибори в Раду (скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Користувачі мережі підтримали музиканта в тому, що він не хоче знову йти в політику. Втім багато хто шкодує, що Святослав Вакарчук хоче залишатися осторонь від політичних процесів в Україні.

"Політика - брудна справа, не думаю, що варто туди лізти. Можна робити все те ж саме, але поза політикою";

"Дуже хотілося б бачити Вас на чолі нової політичної сили. Української сили, побудованої на ідеології, з чіткою програмою дій, зрозумілою і прозорою кадровою політикою..."

"Не розумію, чому відбуваються спроби затягнути Святослава в політику?! Коли він захоче цього, він сам усе скаже. Якщо воно дійсно потрібно йому, у чому я дуже сумніваюся";

"Хтось дуже не хоче бачити Святослава у політиці, а ми хочемо";

"Святослав, мені здається якби ви боролися за місце президента, ви б точно виграли!".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборних обіцянок.

Зазначимо, що на виборах 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму зверненні до українців.