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Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани


Святослав Вакарчук дав відповідь на питання, що цікавить багатьох

Святослав Вакарчук відповів на чутки, які активно ходять останнім часом. Музикант заявив, що не піде у Верховну Раду під першим номером у списку партії БПП на наступних виборах. Про це лідер "Океану Ельзи" написав на своїй Facebook-сторінці.

Музикант, який нещодавно зробив гучну заяву про свій майбутній концерт, відповів на питання, що цікавить багатьох, який йому задала журналістка Христина Бердинських у Twitter.

"Це правда, що ви можете стати першим номером в оновленому списку БПП, як про це пишуть у Facebook?" - запитала журналістка.

На що Святослав Вакарчук відповів, що, як правило, чутки не коментує. Але якщо його прямо про це запитали, він відповідає: "Ні, це неправда!"

Вакарчук висловився про похід на вибори в Раду (скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Користувачі мережі підтримали музиканта в тому, що він не хоче знову йти в політику. Втім багато хто шкодує, що Святослав Вакарчук хоче залишатися осторонь від політичних процесів в Україні.

  • "Політика - брудна справа, не думаю, що варто туди лізти. Можна робити все те ж саме, але поза політикою";
  • "Дуже хотілося б бачити Вас на чолі нової політичної сили. Української сили, побудованої на ідеології, з чіткою програмою дій, зрозумілою і прозорою кадровою політикою..."
  • "Не розумію, чому відбуваються спроби затягнути Святослава в політику?! Коли він захоче цього, він сам усе скаже. Якщо воно дійсно потрібно йому, у чому я дуже сумніваюся";
  • "Хтось дуже не хоче бачити Святослава у політиці, а ми хочемо";
  • "Святослав, мені здається якби ви боролися за місце президента, ви б точно виграли!".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборних обіцянок.

Зазначимо, що на виборах 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму зверненні до українців.

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