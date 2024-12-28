UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Вакарчук показався з мамою та розсекретив, яким було прохання його покійного батька: "Постійно казав мені"

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Любов Блажко

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук порадував шанувальників теплим сімейним контентом. Так, у мережі він виклав спільне фото з мамою, а також згадав про свого покійного батька.

Детальніше про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Що розповів Вакарчук

У блозі зірка української сцени опублікував кадр, на якому позував в обіймах із мамою. Фото було зроблене на тлі картин. Як виявилося, його мама захоплюється творчістю і присвятила значну частину свого часу малюванню. І навіть зараз вона продовжує займатися улюбленою справою. Святослав не приховує, що дуже тішиться таким результатом рідної людини, і це робить його щасливим.

Окрім того, музикант також пригадав настанову, яку отримав від покійного батька. Його батько, Іван Олександрович, закликав сина творити і не зупинятися. 

"Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати… твори, скільки можеш… моя мама — прекрасна художниця… і теж постійно творить… я щасливий, коли вона натхненна…" - зазначив лідер "Океанів".

Святослав Вакарчук з мамою (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Реакція мережі

Колеги й шанувальники висловлюють захоплення родиною та залишають для них купу приємних слів. Ось деякі з них:

  • "Красиві, талановиті люди!"
  • "З мамою - одне обличчя"
  • "Яка гарна родина! Чекаємо на виставку"
  • "Дякуємо вам за вас!"
  • "Золоті слова великої людини. Мамі - низький уклін"
  • "Підтримую вашого тата. Ваша творчість дає дихання та надію"
  • "Людина - дитина в будь-якому віці, коли в неї є мама і коли вона має таке щастя - будь-якої миті обіймати свою маму"
  • "Картини просто неймовірні!"
  • "Від цього фото віє теплом і натхненням"

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про батька Святослава Вакарчука 

Нагадаємо, Іван Олександрович Вакарчук пішов із життя у 2020 році. Чоловік був фізиком, політиком, громадським діячем, міністром освіти і науки України у період з 2007 по 2010 роки, а також - ректором Львівського університету імені Івана Франка.

Останні роки свого життя Вакарчук-старший хворів. Він помер весною 2020-го у Львові. Прощання на тлі тодішнього карантину відбулося в родинному колі. Похований Іван Олександрович на Личаківському цвинтарі.

Іван Олександрович Вакарчук (фото: wikipedia)

Читайте РБК-Україна в Google News
Святослав ВакарчукЗірки шоу-бізнесуМузикантиСпіваки