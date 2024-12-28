Вакарчук показався з мамою та розсекретив, яким було прохання його покійного батька: "Постійно казав мені"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук порадував шанувальників теплим сімейним контентом. Так, у мережі він виклав спільне фото з мамою, а також згадав про свого покійного батька.
Детальніше про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.
У блозі зірка української сцени опублікував кадр, на якому позував в обіймах із мамою. Фото було зроблене на тлі картин. Як виявилося, його мама захоплюється творчістю і присвятила значну частину свого часу малюванню. І навіть зараз вона продовжує займатися улюбленою справою. Святослав не приховує, що дуже тішиться таким результатом рідної людини, і це робить його щасливим.
Окрім того, музикант також пригадав настанову, яку отримав від покійного батька. Його батько, Іван Олександрович, закликав сина творити і не зупинятися.
"Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати… твори, скільки можеш… моя мама — прекрасна художниця… і теж постійно творить… я щасливий, коли вона натхненна…" - зазначив лідер "Океанів".
Колеги й шанувальники висловлюють захоплення родиною та залишають для них купу приємних слів. Ось деякі з них:
Нагадаємо, Іван Олександрович Вакарчук пішов із життя у 2020 році. Чоловік був фізиком, політиком, громадським діячем, міністром освіти і науки України у період з 2007 по 2010 роки, а також - ректором Львівського університету імені Івана Франка.
Останні роки свого життя Вакарчук-старший хворів. Він помер весною 2020-го у Львові. Прощання на тлі тодішнього карантину відбулося в родинному колі. Похований Іван Олександрович на Личаківському цвинтарі.