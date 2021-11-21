Не только "вагнеровцы": Турчинов рассказал о других сорванных масштабных спецоперациях

В качестве примера одной из таких спецопераций экс-нардеп назвал планы по освобождению украинских заложников в одной из тюрем "ДНРовцев", ликвидации боевиков и выводу освобожденных пленников за линию фронта на свободную территорию.

Турчинов подчеркнул, что в последние годы подобные спецоперации вообще уже не проводятся.

"Это просто трагедия нашей страны. Другое слово здесь подобрать практически невозможно. Я хочу сказать, что задача нашим силовым структурам, нашим спецподразделениям по уничтожению врагов, по ликвидации руководителей оккупационных администраций, военных преступников, которые уничтожали как наших солдат и офицеров, так и гражданских, была поставлена ​​еще с 2014 года", - рассказал он.

Бывший госчиновник напомнил, что в Украине тогда "практически с нуля" возрождалась СБУ, военная и стратегическая разведки, ВСУ.

"И в течение времени до 2019 года вы знаете, я не буду детализировать эти вопросы, но вы знаете, как проводились оперативно-боевые задачи по уничтожению врагов Украины. Более того, была поставлена ​​задача и тех, кого можно затянуть на территорию Украины, кого можно задержать, также реализовывать эти вопросы", - говорит Турчинов, напомнив о задержании "ДНРовца" Владимира Цемаха, причастного к катастрофе малайзийского "Боинга" (рейс MH17).

"К сожалению, после 2019 года фактически остановились оперативно-боевые задачи... Я за 2,5 года не слышал, чтобы хоть один из врагов на территории оккупированной или в России был ликвидирован. Фактически начались step by step останавливаться и реальные операции...

Задержание "вагнеровцев" - это не единственная свернутая операция. Рассказывали в СМИ об операции по спасению военнопленных - наших ребят, которые являются заложниками, над которыми издеваются в тюрьме в районе города Донецка. И уже была отработана технология штурма этой тюрьмы, боевой задачи, и уничтожение всех, кто ее охраняет, и вывод их через линию фронта. Это также было остановлено", - рассказал он.

Турчинов убежден, что через некоторое время задействованные в таких спецоперациях украинские разведчики обязательно будут награждены государством, но сейчас же они подвергаются репрессиям.

"И когда мы говорим о ситуации с военной разведкой, которая провела блестящую операцию...И я хочу здесь сказать - придет время, и все, кто проводил эту операцию, все, кто ее организовывал, будут Героями Украины, будут иметь серьезные государственные награды... А пока их увольняют со службы, их преследуют. И весь мир аплодирует украинским спецслужбам, весь мир считает, что это была уникальная операция, кроме нашего военно-политического руководства", - высказался бывший секретарь СНБО.

Напомним, что в ноябре 2020-го подполковник ВСУ Михаил Николов ("Лермонтов") в разговоре с журналистом Юрием Бутусовым обнародовал информацию о срыве по причине "слива" информации на уровне руководства Украины специальной операции по освобождению украинцев, удерживаемых террористами в тюрьмах оккупированного Донецка. Офицер тогда отметил, что боевая группа для реализации этой задачи была создана еще в конце 2018 года.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП.



И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.