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"Вагітність омолоджує організм". Що треба знати українкам, аби вберегти себе від "побічок"

Субота 02 грудня 2023 11:14
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"Вагітність омолоджує організм". Що треба знати українкам, аби вберегти себе від "побічок" Вагітність - не хвороба (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Дехто вважає, що вагітність омолоджує організм жінки. З одного боку - це можливо. З іншого - виношуючи малюка мама віддає йому занадто багато "свого". Тому під час планування вагітності та впродовж неї українкам варто максимально убезпечити себе від ймовірних "побічних ефектів".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вагітним жінкам зберегти власне здоров'я і на що потрібно звертати особливу увагу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Катерини Бакіко у Facebook, ICSI Clinic, Міністерство охорони здоров'я.

Чи омолоджує вагітність організм

За словами дерматолога Катерини Бакіко, дівчатам і жінкам варто ставитись до планування вагітності й народженні дітей відповідально й обдумано, зважаючи на всі "за" та "проти".

"Робити це сплановано разом із партнером. Чітко розуміти ризики, а не тому, що "часікі тікають" і це вилікує прищі", - пояснила вона.

Лікар зауважила, що "бонуси" від народження дітей, насправді є.

"Існують дослідження, що народження дитини може полегшити менструальні болі (але не завжди), зменшується ризик деяких видів раку та склерозу, і у вас прокачаються мультитаскінгові та менеджерські скіли", - написала вона у своєму Facebook.

Водночас медик застерегла легковажних жінок: "народження дітей з більшою імовірністю ускладнить здоров'я та життя жінки, ніж зробить користь її організму".

"Як дерматолог скажу, що стан волосся, акне, атопічного дерматиту, псоріазу - може дещо покращуватись на період вагітності, інколи взагалі зникати. Але це не лікує хвороби, адже вони хронічні. Після пологів вони з часом можуть повернутись. Тому порада лікаря завагітніти з метою їх "лікування" є як мінімум непрофесійною", - наголосила жінка.

Крім того, у цей період можуть з'явитись пігментація, розтяжки, варикоз, надмірне оволосіння, судинні родимки, папіломи та звичайні родимки.

"Тим не менше - наші дітки - це велике щастя. Посмішка дитини, як на мене, вартує отих всіх недоспаних ночей, хвилювань, складок на тілі й розтяжок. Головне - знати, що ваше тіло дало нове життя, й воно не може бути не красивим", - підсумувала Бакіко.

Держась за руки

Для "омолодження" народжувати не варто (ілюстративне фото: Freepik)

Що потрібно, аби вагітність була легкою

Для того, щоб вагітність була легкою, експерти радять її планувати.

Це забезпечить моральний, психологічний та матеріальний комфорт як майбутніх батьків, так і дитини.

Підготувати організм до вагітності та пройти найважливіші обстеження також не завадить.

Крім того, вагітним жінкам варто дотримуватися низки основних правил:

  • правильно харчуватися
  • регулярно відвідувати лікаря
  • проходити всі необхідні дослідження

Психологічне здоров'я підтримують такі чинники:

  • стабільність у сім'ї (йдеться і про фінанси, і про загальну атмосферу у стосунках)
  • заняття творчістю (малювання, музика, поезія тощо)
  • духовні практики (навчають контролювати свої емоції та тіло)
  • консультації з психологом (за необхідності)

Гинеколог проводит ультразвуковую консультацию

Лікарі завжди підкажуть, що й коли робити (ілюстративне фото: Freepik)

Як бути з фізичною активністю

Фізична активність - запорука здоров'я як майбутньої мами, так і дитини, адже під час вагітності організм жінки перебудовується й отримує подвійне навантаження.

При малорухомому способі життя у вагітної можуть виникнути такі ускладнення, як схильність до артеріальної гіпотензії, слабкість родової діяльності. Саме тому, жінкам із відсутністю протипоказань рекомендовано бути фізично активними.

Фізична активність під час вагітності:

  • зменшує кисневу недостатність в організмі
  • створює сприятливий емоційний фон
  • забезпечує нормальну реакцію нервової системи на спричинену вагітністю функціональну перебудову організму
  • покращує кровообіг
  • забезпечує фізіологічний перебіг вагітності

Існують також спеціальні комплекси вправ для зміцнення та покращення еластичних властивостей м'язів, що беруть участь у пологах (такі вправи повинен визначати лікар - з урахуванням стану здоров'я та триместру).

Насамкінець, фізичні вправи й регулярні прогулянки позитивно впливають і на плід - активізують плацентарний кровообіг (насичуючи кров киснем), нормалізують тонус й активність малюка, поліпшують обмінні процеси та забезпечують нормальний ріст і розвиток.

Беременная женщина

Рух - запорука життя (ілюстративне фото: Freepik)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила отримання декретних відпусток.

Читайте також, які медичні послуги надаються вагітним безкоштовно.

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