Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик

Вчора стало відомо, що 27-річна бразильська модель австралійського походження Нара Баптіста, яка зустрічається з актором Венсаном Касселем , вагітна. Майбутня мама вже встигла продемонструвати в мережі свої форми, що змінилися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Днями у Stories Нара опублікувала знімок, на якому позує у білому топі та чорній спідниці максі. При цьому модель відкрито демонструє свій "вагітний" живіт, не соромлячись цікавого стану.

Очевидно, кохана Касселя перебуває вже у другому триместрі вагітності.

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До речі, майбутній батько дитини поки що ніяк не відреагував у мережі на новину про поповнення. Для Венсана, який, до речі, на 30 років старший, ніж його обраниця, ця дитина стане четвертою.

У першому шлюбі - з відомою акторкою Монікою Белуччі - у нього народилися дві доньки: Діва Кассель та Леоні Кассель. У другому шлюбі - з чорношкірою моделлю Тіною Кунакі - також народилася донечка, яку назвали Амазоні.

Дівчина Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про стосунки моделі з Касселем

У квітні 2023 року актор розійшовся зі своєю дружиною Тіною Кунакі. З чуток, модель зрадила його.

Але вже у листопаді 2023 року Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптіста, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото. У травні цього року пара відвідала Канський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

А вже у серпні в Instagram пара опублікувала кілька спільних фото, лаконічно підписавши їх "1". Зважаючи на все, наприкінці літа Нара та Венсан відсвяткували першу річницю відносин.

Закохані Венсан Кассель та Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)