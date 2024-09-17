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Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик

Вівторок 17 вересня 2024 13:01
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Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик Молода кохана Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Катерина Собкова

Вчора стало відомо, що 27-річна бразильська модель австралійського походження Нара Баптіста, яка зустрічається з актором Венсаном Касселем, вагітна. Майбутня мама вже встигла продемонструвати в мережі свої форми, що змінилися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Днями у Stories Нара опублікувала знімок, на якому позує у білому топі та чорній спідниці максі. При цьому модель відкрито демонструє свій "вагітний" живіт, не соромлячись цікавого стану.

Очевидно, кохана Касселя перебуває вже у другому триместрі вагітності.

Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик

Скриншот

До речі, майбутній батько дитини поки що ніяк не відреагував у мережі на новину про поповнення. Для Венсана, який, до речі, на 30 років старший, ніж його обраниця, ця дитина стане четвертою.

У першому шлюбі - з відомою акторкою Монікою Белуччі - у нього народилися дві доньки: Діва Кассель та Леоні Кассель. У другому шлюбі - з чорношкірою моделлю Тіною Кунакі - також народилася донечка, яку назвали Амазоні.

Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животикДівчина Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про стосунки моделі з Касселем

У квітні 2023 року актор розійшовся зі своєю дружиною Тіною Кунакі. З чуток, модель зрадила його.

Але вже у листопаді 2023 року Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптіста, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото. У травні цього року пара відвідала Канський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

А вже у серпні в Instagram пара опублікувала кілька спільних фото, лаконічно підписавши їх "1". Зважаючи на все, наприкінці літа Нара та Венсан відсвяткували першу річницю відносин.

Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животикВагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик

Закохані Венсан Кассель та Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Раніше було розкрито справжнє ім'я принца Гаррі, яким він не користується все своє життя.

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