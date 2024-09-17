ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животик

Вторник 17 сентября 2024 13:01
UA EN RU
Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животик Молодая возлюбленная Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Катерина Собкова

Вчера стало известно, что 27-летняя бразильская модель австралийского происхождения Нара Баптиста, которая встречается с актером Венсаном Касселем, беременна. Будущая мама уже успела продемонстрировать в сети свои изменившиеся формы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На днях в Stories Нара опубликовала снимок, на котором позирует в белом топе и черной юбке макси. При этом модель открыто демонстрирует свой "беременный" живот, не стесняюсь интересного положения.

Судя по всему, возлюбленная Касселя находится уже во втором триместре беременности.

Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животик

Скриншот

К слову, будущий отец ребенка пока что никак не отреагировал в сети на новость о пополнении. Для Венсана, который, к слову, на 30 лет старше, чем его избранница, этот ребенок станет четвертым.

В первом браке - с известной актрисой Моникой Белуччи - у него родились две дочери: Дева Кассель и Леони Кассель. Во втором браке - с чернокожей моделью Тиной Кунаки -также родилась дочь, которую назвали Амазони.

Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животикДевушка Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно об отношениях модели с Касселем

В апреле 2023 году актер разошелся со своей женой Тиной Кунаки. По слухам, модель изменила ему.

Но уже в ноябре 2023 года Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой Баптиста, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. В мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

А уже в августе в Instagram пара опубликовала несколько совместных фото, лаконично подписав их "1". Судя по всему, в конце лета Нара и Венсан отпраздновали первую годовщину отношений.

Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животикБеременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животик

Влюбленные Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Ранее было раскрыто настоящее имя принца Гарри, которым он не пользуется всю свою жизнь.

Также читайте о том, что блогерша Верба блеснула немалым животиком перед родами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Венсан Кассель
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование