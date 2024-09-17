Беременная девушка Венсана Касселя засветила кругленький животик

Вчера стало известно, что 27-летняя бразильская модель австралийского происхождения Нара Баптиста, которая встречается с актером Венсаном Касселем , беременна. Будущая мама уже успела продемонстрировать в сети свои изменившиеся формы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На днях в Stories Нара опубликовала снимок, на котором позирует в белом топе и черной юбке макси. При этом модель открыто демонстрирует свой "беременный" живот, не стесняюсь интересного положения.

Судя по всему, возлюбленная Касселя находится уже во втором триместре беременности.

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К слову, будущий отец ребенка пока что никак не отреагировал в сети на новость о пополнении. Для Венсана, который, к слову, на 30 лет старше, чем его избранница, этот ребенок станет четвертым.

В первом браке - с известной актрисой Моникой Белуччи - у него родились две дочери: Дева Кассель и Леони Кассель. Во втором браке - с чернокожей моделью Тиной Кунаки -также родилась дочь, которую назвали Амазони.

Девушка Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно об отношениях модели с Касселем

В апреле 2023 году актер разошелся со своей женой Тиной Кунаки. По слухам, модель изменила ему.

Но уже в ноябре 2023 года Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой Баптиста, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. В мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

А уже в августе в Instagram пара опубликовала несколько совместных фото, лаконично подписав их "1". Судя по всему, в конце лета Нара и Венсан отпраздновали первую годовщину отношений.

Влюбленные Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)