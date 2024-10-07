Вагітна блогерка Пренткович здивувала сталевим пресом на 5 місяці вагітності (фото)

Так, днями Пренткович опублікувала нову серію знімків, на одному з яких постала у спідній білизні та похвалилася майже ідеальною фігурою. Незважаючи на те, що блогерка знаходиться вже на 5-му місяці вагітності, у неї все ще чітко видно кубики преса.

Вагітна блогерка (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Одна з підписниць відзначила своє захоплення у коментарі, а інші просто поставили смайлики у вигляді вогню.

"Тобто ми всі просто сидітимемо і мовчатимемо про прес, який видно навіть з животиком? Вибачте, але це взагалі розрив", - зазначила вона.

Де зараз знаходиться Таня Пренткович

Зазначимо, що блогерка разом зі своїм громадянським чоловіком Андрієм Гонковським та двома дітьми у березні цього року переїхали з України до Португалії після скандалу з відпочинком на Мальдівах.

Справа в тому, що наприкінці січня в мережі почало активно розповсюджуватися фото, на якому зображено момент, як Гонковський проводить час із Пренткович на островах.

Пренткович із дітьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Одна з туристок навіть зафіксувала момент, як блогерка, її діти та коханий насолоджуються часом у місцевому кафе на острові.

Багато хто висловив своє обурення з приводу цього вчинку підприємця з огляду на те, що раніше він їздив до Польщі як волонтер.

Потім і сам Андрій підтвердив, що він справді відпочивав із сім'єю, пояснивши, що благодійний захід, на якому він мав виступити як ведучий, був перенесений на іншу дату. Тому він вирішив приєднатися до сім'ї на Мальдівах.

Преткович із чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Пренткович підкреслила, що її обранець законно перетнув державний кордон, і вона не розуміє критики, оскільки він "нічого не вкрав, веде чесний бізнес і надає допомогу".

Після сплеску обурення інфлюенсерка усвідомила помилку, пов'язану з відпочинком із чоловіка, називаючи це "імпульсивним та необдуманим" рішенням.

Однак багато хто досі сумнівається в щирості слів блогерки, висміюючи її пояснення та висловлюючи критику.

Також Гонковський заявляв, що через постійні загрози їхній родині вони вирішили переїхати.

Таня Пренткович та Андрій Гонковський (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)