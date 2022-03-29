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"В украинском плену лучше, чем в армии": 21-летний оккупант поразился контрастам между РФ и Украиной

Оккупант удивлен отношением к себе в плену (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В украинском плену лучше, чем в русской армии. А уровень жизни здесь превосходит РФ.

Об этом рассказал очередной захватчик из РФ, попавший в плен к нашим защитникам.

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить - я бы с удовольствием это сделал", - рассказал 21-летний солдат, родом из Якутии.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной.

Его подразделение приехало в Украину с другого конца России, он был в пути 4-5 дней.


"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", - рассказал пленник.

Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.

Как мы ранее писали, российский пленный поразился бреду, который вещает его мать.

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