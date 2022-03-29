"В украинском плену лучше, чем в армии": 21-летний оккупант поразился контрастам между РФ и Украиной

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить - я бы с удовольствием это сделал", - рассказал 21-летний солдат, родом из Якутии.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной.

Его подразделение приехало в Украину с другого конца России, он был в пути 4-5 дней.



"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", - рассказал пленник.

Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.