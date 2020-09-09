В Украине получателей субсидий ждут 3 проверки: кому придется вернуть деньги

Получателей субсидий в Украине будут проверять по новым правилам в три этапа, и в случае выявления ошибок, несоответствий в декларациях или долгов по коммуналке деньги придется вернуть государству.

Кроме того, льготники также должны будут возместить расходы на судебные тяжбы (несколько тысяч гривен), так как орган соцзащиты обращается в суд для возвращения выданных средств. Об этом передает "Обозреватель".

По словам юриста Александра Плахотника, практика трехэтапной верификации существует в большинстве развитых стран, и Украина фактически выполнила международные рекомендации.

Какие этапы проверки получателей субсидий:

перед назначением госпомощи;

во время получения выплаты;

в течение 3 лет после отмены выплат.

Проверки осуществляет не министерство социальной политики. Министерство финансов Украины создало информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Так, Минфин присылает свои рекомендации в Минсоцполитики об отмене таких-то субсидий по таким-то адресам. В ведомстве подчеркнули, что выплату людям не отменяют в случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных.

"После верификации проходит 2-й этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", - говорят в Минсоцполитики.

Отмечается, что любое нарушение рано или поздно могут обнаружить, поэтому настоятельно рекомендуется честно заполнять декларацию.

Кому откажут в предоставлении субсидии

если есть дом площадью от 200 квадратных метров или квартира от 120 "квадратов";

автомобиль возрастом до 5 лет;

если делали покупку на сумму от 50 тысяч гривен;

тем, кто в последнее время не платил единый соцвзнос (ЕСВ) и не состоял на учете в Центре занятости;

если есть задолженность по коммуналке.

Как рассказал заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко, с мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщик услуг, и анализируется, платил ли получатель субсидии за коммунальные услуги.

"Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", - объяснил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Украине получателей субсидий будут проверять в режиме реального времени.

Напомним, недавно в Минсоцполитики рассказали, кого из украинцев могут лишить субсидии и кто оказался в зоне риска.