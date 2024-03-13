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"В очах майбутніх мам був страх": історія лікаря з фільму "20 днів у Маріуполі" у музеї "Голоси мирних"

"В очах майбутніх мам був страх": історія лікаря з фільму "20 днів у Маріуполі" у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дмитро дуже зрадів, отримавши фотографію дитини. Її надіслала жінка, в якої він приймав пологи у Маріуполі, під обстрілами, у березні 2022 року. Дмитро Пучков — один із героїв фільму "20 днів у Маріуполі", що здобув премію "Оскар".

Лікар-акушер довірив свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Він закінчував інтернатуру. Працював у двох медичних закладах Маріуполя: обласній лікарні та у 3-му пологовому будинку. Востаннє Дмитро чергував у пологовому 7 березня, далі через щільні обстріли не міг туди потрапити. А 9 березня окупанти скинули на будівлю авіабомби.

"Я про це дізнався опосередковано, - до обласної лікарні, де я тоді, можна сказати, жив, стали привозити багато вагітних і породіль звідти. Чимало поранених, одна жінка померла через крововтрату, інша вагітна не могла пересуватися через уламки в ногах", - пригадує Дмитро.

В очах жінок був страх. Кожній скоро народжувати, а у місті немає безпечного клаптика. За кілька днів російські війська поцілили і в обласну лікарню.

"Моє відділення знаходилося на 5 поверсі. Затряслася будівля. Тоді усіх пацієнтів ми спустили до підвалу. Було дуже холодно", - розповідає Дмитро.

Колекція історій інших героїв фільму "20 днів у Маріуполі" - тут: https://bit.ly/48Qmzh0

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Маріуполь