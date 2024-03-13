"В очах майбутніх мам був страх": історія лікаря з фільму "20 днів у Маріуполі" у музеї "Голоси мирних"

Він закінчував інтернатуру. Працював у двох медичних закладах Маріуполя: обласній лікарні та у 3-му пологовому будинку. Востаннє Дмитро чергував у пологовому 7 березня, далі через щільні обстріли не міг туди потрапити. А 9 березня окупанти скинули на будівлю авіабомби.

"Я про це дізнався опосередковано, - до обласної лікарні, де я тоді, можна сказати, жив, стали привозити багато вагітних і породіль звідти. Чимало поранених, одна жінка померла через крововтрату, інша вагітна не могла пересуватися через уламки в ногах", - пригадує Дмитро.

В очах жінок був страх. Кожній скоро народжувати, а у місті немає безпечного клаптика. За кілька днів російські війська поцілили і в обласну лікарню.

"Моє відділення знаходилося на 5 поверсі. Затряслася будівля. Тоді усіх пацієнтів ми спустили до підвалу. Було дуже холодно", - розповідає Дмитро.

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