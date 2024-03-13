"В глазах будущих мам был страх": история врача из фильма "20 дней в Мариуполе" в музее "Голоса мирных"

Он оканчивал интернатуру. Работал в двух медицинских учреждениях Мариуполя: областной больнице и в 3-м роддоме. Последний раз Дмитрий дежурил в родильном 7 марта, дальше из-за плотных обстрелов не мог туда попасть. А 9 марта оккупанты сбросили на здание авиабомбы.

"Я об этом узнал опосредованно, - в областную больницу, где я тогда, можно сказать, жил, стали привозить много беременных и рожениц оттуда. Немало раненых, одна женщина умерла из-за кровопотери, другая беременная не могла передвигаться из-за обломков в ногах", - напоминает Дмитрий.

В глазах женщин был страх. Каждой скоро рожать, а в городе нет безопасного клочка. Через несколько дней российские войска попали и в областную больницу.

"Мое отделение находилось на 5 этаже. Затряслось здание. Тогда всех пациентов мы спустили в подвал. Было очень холодно", – рассказывает Дмитрий.

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