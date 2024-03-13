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"В глазах будущих мам был страх": история врача из фильма "20 дней в Мариуполе" в музее "Голоса мирных"

"В глазах будущих мам был страх": история врача из фильма "20 дней в Мариуполе" в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Дмитрий очень обрадовался, получив фотографию ребенка. Ее направила женщина, у которой он принимал роды в Мариуполе, под обстрелами, в марте 2022 года. Дмитрий Пучков - один из героев фильма "20 дней в Мариуполе", получившего премию "Оскар".

Врач-акушер доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Он оканчивал интернатуру. Работал в двух медицинских учреждениях Мариуполя: областной больнице и в 3-м роддоме. Последний раз Дмитрий дежурил в родильном 7 марта, дальше из-за плотных обстрелов не мог туда попасть. А 9 марта оккупанты сбросили на здание авиабомбы.

"Я об этом узнал опосредованно, - в областную больницу, где я тогда, можно сказать, жил, стали привозить много беременных и рожениц оттуда. Немало раненых, одна женщина умерла из-за кровопотери, другая беременная не могла передвигаться из-за обломков в ногах", - напоминает Дмитрий.

В глазах женщин был страх. Каждой скоро рожать, а в городе нет безопасного клочка. Через несколько дней российские войска попали и в областную больницу.

"Мое отделение находилось на 5 этаже. Затряслось здание. Тогда всех пациентов мы спустили в подвал. Было очень холодно", – рассказывает Дмитрий.

Коллекция историй других героев фильма "20 дней в Мариуполе" - здесь: https://bit.ly/48Qmzh0

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Мариуполь