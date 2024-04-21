ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"В очах Хоробрих - мужність і відвага". Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

Неділя 21 квітня 2024 18:43
UA EN RU
"В очах Хоробрих - мужність і відвага". Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну Ці чоловіки стоять на захисті нашої країни (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував незвичайну підбірку з фото від служб зв'язків з громадськістю 66 ОМБр та 120 ОБрТрО. На них можна побачити очі тих людей, які захищають нас на фронті від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Генштаб поділився у Facebook.

Фото українських військових, які варто побачити

"Очі можуть дуже багато розповісти про людину, адже є справжнім дзеркалом її душі. В очах Хоробрих - мужність і відвага, любов до своїх рідних і ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю", - зазначили у Генштабі.

"Та найважливіше - впевненість у власних силах і своїх побратимах", - додається у дописі.

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають УкраїнуУкраїнські військові (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На фото ви можете побачити очі наших військових, які щодня виборюють перемогу. Ці люди втомлені від виснажливих боїв.

Але вони, підкреслює Генштаб, не мають і тіні сумніву в майбутній перемозі.

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають Україну

&quot;В очах Хоробрих - мужність і відвага&quot;. Дивіться кадри з військовими, які захищають УкраїнуЗахисники України (підбірка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

У коментарях українці пишуть, що кадри з військовими їх розчулили. Також користувачі зазначають:

  • "Слава ЗСУ!Героям Слава!"
  • " Ми вдячні за те, що ви робите, щоб Україна перемогла росіян"
  • "Духовність, цілеспрямованість і любов до родини та Батьківщини".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що "Пташка" з "Азовсталі" обурилася поведінкою цивільних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу
Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу