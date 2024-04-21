"В глазах Храбрых - мужество и отвага". Смотрите кадры с военными, защищающими Украину
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал необычную подборку из фото от служб по связям с общественностью 66 ОМБр и 120 ОБрТрО. На них можно увидеть глаза тех людей, которые защищают нас на фронте от российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Генштаб поделился в Facebook.
Фото украинских военных, которые стоит увидеть
"Глаза могут очень многое рассказать о человеке, ведь являются настоящим зеркалом его души. В глазах Храбрых - мужество и отвага, любовь к своим родным и ненависть к пришедшему на нашу землю врагу", - отметили в Генштабе.
"Но самое важное - уверенность в собственных силах и своих побратимах", - добавляется в посте.
Украинские военные (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
На снимках вы можете увидеть глаза наших военных, которые ежедневно борются за победу. Эти люди устали от изнурительных боев.
Но они, подчеркивает Генштаб, не испытывают и тени сомнения в предстоящей победе.
Защитники Украины (подборка фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
В комментариях украинцы пишут, что кадры с военными их умилили. Также пользователи отмечают:
- "Слава ВСУ! Героям Слава!"
- "Мы благодарны за то, что вы делаете, чтобы Украина победила россиян"
- "Духовность, целеустремленность и любовь к семье и Родине".
Напомним, недавно стало известно, что россияне цинично украли песню "За териконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему военному.
Кроме этого, ранее мы уже рассказывали, что "Пташка" из "Азовстали" возмутилась поведением гражданских.