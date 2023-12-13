"В неї ще справи у світі": мама важкохворої Катерини Тишкевич розповіла про її стан

Мама української акторки Катерини Тишкевич Наталя Малащук звернулася до українців та розповіла про стан доньки. Вона розповіла, що досі не вдалося визначити, що саме вплинуло на погіршення самопочуття зірки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram мами акторки.

Що вона розповіла

За словами Наталії, близькі чергують біля ліжка акторки, а лікарі багато днів борються за її життя.

Жінка зазначила, що досі невідомо, що саме призвело такого погіршення стану здоров'я. Однак, кожного дня медики роблять все, щоб стан зірки покращився.

"Ми з Валіком завжди поруч та отримуємо від вас багато слів підтримки й побажань якомога швидше одужати. Ми відчуваємо, скільки йде до нас духовної підтримки, та розповідаємо про це Каті. Молимося та віримо. Фінансова допомога друзів та колег також дуже важлива в боротьбі. Щиро дякую вам всім за допомогу в такий складний для нас час", - написала жінка.

Рідні Катерини Тишкевич не втрачають позитивного настрою та впевнені, що артистка повернеться до звичного життя, адже "у неї ще купа справ у світі".

Катерина Тишкевич з мамою (фото: instagram.com/vestana)

Чоловік актриси Валентин Томусяк показав фотографію із палати, куди перевели його 29-річну дружину. Він зазначив, що сьогодні вона буде ночувати не в реанімації.

На знімку видно, що біля лікарняного ліжка стоїть матір Тишкевич. Напередодні родині дозволили відвідати хвору актрису, яка потрапила до лікарні із сепсисом нез'ясованого походження.

Палата Катерини Тишкевич (скриншот)

Як проходило лікування акторки

Актриса перебувала в медикаментозному сні, але 12 грудня прийшла до тями і почала дихати самостійно, через кисневу маску.

Чоловік акторки розповідав, що лікарі говорять про позитивну динаміку терапії. Фізичний стан Катерини покращав, але морально-психологічний залишається важким.

Відомо, що нині Катерина Тишкевич перебуває в одній із приватних лікарень Одеси. Про причини погіршення її здоров'я рідні поки що не говорили. Відомо, що з 2022 року зірка лікувалася від соматоморфного головного болю.

Причиною хвороби лікарі називали функціональне порушення роботи головного мозку, спричинене родовою травмою.

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком (фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k)