"У нее еще дела в мире": мама тяжелобольной Екатерины Тышкевич рассказала о ее состоянии
Мама украинской актрисы Екатерины Тышкевич Наталья Малащук обратилась к украинцам и рассказала о состоянии дочери. Она рассказала, что до сих пор не удалось определить, что повлияло на ухудшение самочувствия звезды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram мамы актрисы.
Что она рассказала
По словам Натальи, близкие дежурят возле постели актрисы, а врачи много дней борются за ее жизнь.
Женщина отметила, что до сих пор неизвестно, что именно привело к такому ухудшению состояния здоровья. Однако каждый день медики делают все, чтобы состояние звезды улучшилось.
"Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий как можно быстрее выздороветь. Мы чувствуем, сколько идет к нам духовной поддержки, и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег тоже очень важна в борьбе. Искренне благодарю вас всех за помощь в такое сложное для нас время", - написала женщина.
Родные Екатерины Тышкевич не теряют позитивного настроения и уверены, что артистка вернется к привычной жизни, ведь "у нее еще куча дел в мире".
Екатерина Тышкевич с мамой (фото: instagram.com/vestana)
Муж актрисы Валентин Томусяк показал фотографию из палаты, куда перевели его 29-летнюю жену. Он отметил, что сегодня она будет ночевать не в реанимации.
На снимке видно, что возле больничной койки стоит мать Тышкевич. Накануне семье разрешили посетить больную актрису, попавшую в больницу с сепсисом невыясненного происхождения.
Палата Екатерины Тышкевич (скриншот)
Как проходило лечение актрисы
Актриса находилась в медикаментозном сне, но 12 декабря очнулась и начала дышать самостоятельно, через кислородную маску.
Муж актрисы рассказывал, что врачи говорят о положительной динамике терапии. Физическое состояние Екатерины улучшилось, но морально-психологическое остается тяжелым.
Известно, что сейчас Екатерина Тышкевич находится в одной из частных больниц Одессы. О причинах ухудшения ее здоровья родные пока не говорили. Известно, что с 2022 года звезда лечилась от соматоморфной головной боли.
Причиной болезни врачи называли функциональное нарушение работы головного мозга, вызванное родовой травмой.
Екатерина Тышкевич с мужем Валентином Томусяком (фото: instagram.com/tomusyak)
Недавно муж тяжелобольной Тишкевич обращался к украинцам и рассказывал о ее состоянии.
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