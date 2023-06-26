"В країні війна, а їй кондиціонери подавай": жінка показала жахи поїзда Харків - Пшемисль. Реакція українців дивує

Що обурило українку

Катерина скаржиться: купила квиток за 2 500 грн у купейний вагон, але добу була змушена їхати без задекларованих у квитку і на сайті УЗ сервісів.

"Їхати 24 години, гаряча вода є лише за два вагони. Після моєї скарги на “гарячу лінію” виявилося, що є пустий вагон. Дихати не було чим", - говорить жінка.

На відео видно, що пасажири вийшли на коридор і відкрили вікна, щоб трошки освіжитися, бо температура в поїзді була +29. Туалет також не працював…

Харків’янка каже, що після скарги на “гарячу лінію” до неї прийшов начальник потягу та провідниця й почали кричати, що через вчинок Катерини “звільнять цю провідницю”.

При цьому сама Бєлих стверджує, що на провідницю чи начальника поїзда жодним чином зла не тримає.

"Я не кажу, що вони погані, чи в чомусь винуваті Я дякую Укрзалізниці! Провідники так тижнями їдуть. А до них взагалі нікому нема діла…" - пояснила жінка.

Більше того, після поїздки жінка лишила на "гарячій лінії" подяку провідникам цього поїзду за те, що "все ж перевели до кращого вагону"

"Я звинувачую не провідника, а Укрзалізницю", - наголосила вона.

Реакція українців на відео дивує

Цікаво, що у коментарях до відео багато юзерів висловлюють своє незадоволення “ниттям” Катерини. Аргументують це приблизно так: “Раніше взагалі не було кондиціонерів і люди їздили, а зараз усім захотілося комфорту”.

Також дехто звинувачує харків’янку в тому, що “коли її евакуювали безкоштовно з-під обстрілів, то вона не скаржилася, а як тільки-но треба платити - то почала критикувати УЗ”. На цей аргумент Катерина відповіла, що вона нікуди не виїздила з міста навіть під час масованих російських обстрілів, чим поставила на місце хейтерів.

А ще, на думку коментаторів, їздити в Польщу, поки в нашій країні триває війна - не на часі.

І, звісно, не обходиться без “класики”: деякі коментатори відправляють невдоволену відсутністю сервісу в поїзді жінку на фронт, де “умови ще гірші”.

Ми зібрали кілька найдивніших і подекуди навіть найабсурдніших коментарів під відео про відсутність сервісу у потязі 73/74 Харків - Пшемисль. Ось вони:

Є просто такі люди, яким ніколи не вгодиш

Може ще піцу/суші мають подавати?

Так не їдьте, сидіть вдома!

А як ми раніше їздили? Ні кондиціонера, а ні чистого туалету... А тут - лишенько... Пані, ви не їздили в італійській електричці. У порівнянні з нею плацкартні вагони УЗ то - ВІП-клас.

Країна у війні. Скажіть "дякую", що ще їздите кудись, а не в підвалі сухарі їсте!

А мені цікаво: у вас вдома техніка не ламається? Чи ви думаєте, що у поїзді безламна техніка?

А що ви в тому Пшемислі забули? Я по Україні періодично користуюся послугами Укрзалізниці і все ОК. А, до речі, війна не закінчилася.

Скарги, скарги, все життя - скарги. Навчіться цінити життя!

Дехто на автобусі по декілька діб їде і не жаліється

Вам все кругом не так. Я вибачаюсь за брутальність: і набздиш - не вгодиш, і перднеш - розсердиш. Тільки критикувати і можете!

Сиди вдома і все буде добре

То сиди вдома в холодильнику. А як їдеш - то не жалійся, тебе ніхто не змушував їхати!

Скриншоти

Чому люди в коментарях виправдовують відсутність туалетів і сервісу - лишається питанням.