В Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто "не там" (фото)

Инцидент произошел на улице Златоустовской недалеко от Цирка в Шевченковском районе столицы.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошел после того, как 40-летний владелец иномарки припарковал иномарку возле выезда с площадки для парковок, что не понравилось охраннику.

Мужчина подошел к автовладельцу и нанес удар по голове. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму.

"В настоящее время мужчина прооперирован и находится под наблюдением медиков. Нарушителя мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Днепропетровщины, 1982 года", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Игорь Падюк,

Следователи по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное брутальному стражу парковки грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве охранник парковки избил водителя (фото: kyiv.npu.gov.ua)