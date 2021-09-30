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В Киеве избили инспектора по парковке: полиция возбудила уголовное дело

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 22:21
В Киеве избили инспектора по парковке: полиция возбудила уголовное дело Фото: в Киеве избили инспектора парковки (facebook.com/usov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве избили инспектора парковки возле метро "Печерская" на улице Генерала Амазова. Полиция возбудила уголовное дело, нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Константина Усова.

По его словам, на инспектора напал водитель легкового автомобиля Skoda Oktavia с госномером АС6241СИ, который незаконно припарковался во втором ряду и перекрыл движение.

Инспектор нес службу неподалеку и подошел к машине, чтобы выполнить свою работу. Однако находившийся в автомобиле мужчина неожиданно напал на него и нанес несколько ударов по лицу, сломав ему нос. После этого водитель скрылся с места происшествия.

"Это не первое нападение на представителей мэрии Киева. Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко", - добавил Усов и призвал правоохранителей как можно расследовать нападение.

На место инцидента прибыли сотрудники скорой и полиции. Медики оказали пострадавшему инспектору помощь. Правоохранители в свою очередь выяснили обстоятельства произошедшего.

Скрывшегося с места происшествия водителя нашли меньше чем через два часа. Им оказался мужчина 1985 года рождения. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 298-2 УК Украины (хулиганство). Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве избили инспектора парковки (facebook.com/usov.ua)

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КГГА Киев Министерство внутренних дел Украины
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