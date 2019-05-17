В Египте без воды и еды застряли 170 украинцев: туристы шокировали подробностями

Украинские туристы застряли в Египте и уже несколько дней не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха домой. Отдыхающие жалуются на сложные условия, с которыми столкнулись в отелях, куда их отправили после отмены лоукостом SkyUp Airlines рейсов. В сети они описывают ситуацию и требуют привлечь туроператоров к ответу за организацию такого "отдыха".

Как рассказала Анна Гаращук, рейсы BKV 2042 из Шарм эль Шейх переносили трижды.

"Сначала без объяснений переселили в другой отель, потом выселили, люди с детьми ждут в холле. Местная компания Sun Travel не дает информацию о следующем рейсе", - написала она в Facebook.

Еще одна украинка Юлия Демкина говорит о том, что в Египте без воды и еды оставили 170 человек, включая детей до одного года, причем у некоторых малышей температура.

Фото: facebook.com/annavininfo

Она рассказала, что 8 мая полетела с 3-х летним ребенком на отдых в Шарм-эль-Шейх, воспользовавшись услугами перевозчика "Буковина" и туроператором Join UP, рейс 2046. Вылет назад был указан 15 мая в 7 утра, который затем перенесли на 9:00, потом еще на полчаса, потом на 4 часа, и в итоге вовсе отменили.

"Сказали, что вылет в час ночи 16 мая, всех вывели из аэропорта и повезли в отель", - описала ситуацию Демкина в комментариях к посту Гаращук в сети.

"Оказался отель, в котором нет никаких условий, особенно для детей! Вечером снова перенесли вылет на 4 утра, когда люди собрались ждать автобус, объявили, что нет самолета, вы никуда не летите! Никто не объясняет, сколько ждать и когда нас отправят домой! Воду не дают, приходиться покупать (у некоторых людей закончились деньги), от еды, которую тут давали, отравились дети и взрослые! Номера в подвале, где ужасный запах канализации!" - рассказала она.

Также Юлия говорит о том,что на территории отеля распыляют некий газ, от которого людям плохо.

Скрин: facebook.com/annavininfo

Как сообщалось, ранее в декабре в международном аэропорту "Борисполь" около 200 человек застряли на курорте в Шармь аль Шейхе из-за отмены рейсов.

Также сообщалось, что в Египте на борту самолета, который следовал рейсом из Киева в Шарм-эль-Шейх, произошла массовая драка.