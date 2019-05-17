У Єгипті без води та їжі застрягли 170 українців: туристи шокували подробицями

Українські туристи застрягли в Єгипті і вже кілька днів не можуть вилетіти з Шарм-ель-Шейха додому. Відпочивальники нарікають на складні умови, з якими зіткнулися в готелях, куди їх відправили після скасування лоукостом SkyUp Airlines рейсів. У мережі вони описують ситуацію і вимагають притягнути туроператорів до відповідальності за організацію такого "відпочинку".

Як розповіла Ганна Гаращук, рейси BKV 2042 з Шарм ель Шейх переносили тричі.

"Спочатку без пояснень переселили до іншого готелю, потім виселили, люди з дітьми чекають в холі. Місцева компанія Sun Travel "не дає інформацію про наступний рейс", - написала вона в Facebook.

Ще одна українка Юлія Демкіна говорить про те, що в Єгипті без води і їжі залишили 170 людей, включаючи дітей до 1 року, причому у деяких малюків температура.

Фото: facebook.com/annavininfo

Вона розповіла, що 8 травня полетіла з 3-х річною дитиною на відпочинок в Шарм ель Шейх, скориставшись послугами перевізника "Буковина" та туроператором Join UP, рейс 2046. Виліт тому був вказаний 15 травня 7 ранку, який потім перенесли на 9:00, потім ще на півгодини, потім на 4 години, і в підсумку зовсім скасували.

"Сказали, що виліт в годину ночі 16 травня, всіх вивели з аеропорту і повезли у готель", - описала ситуацію Демкіна в коментарях до посту Гаращук в мережі.

"Виявився готель, в якому немає ніяких умов, особливо для дітей! Ввечері знову перенесли виліт на 04-00 ранку, коли люди зібралися чекати автобуса, оголосили, що немає літака, ви нікуди не летіть! Ніхто не пояснює скільки чекати і коли нас відправлять додому! Воду не дають, доводиться купувати (у деяких людей закінчилися гроші), від їжі, яку тут давали, отруїлися діти і дорослі! Номери у підвалі, де жахливий запах каналізації!", - розповіла вона

Також Юлія говорить про те,що на території готелю розпорошують якийсь газ, від якого людям погано.

Скрін: facebook.com/annavininfo

Як повідомлялося, раніше в грудні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" близько 200 людей застрягли на курорті в Шармь аль Шейху через скасування рейсів.

Також повідомлялося, що в Єгипті на борту літака, який прямував рейсом з Києва в Шарм-ель-Шейх, сталася масова бійка.