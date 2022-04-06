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Ее узнали по маникюру: история Ирины из Бучи, фото которой облетело весь мир

Новина українською →
Буча, Среда 06 апреля 2022 20:28
Ее узнали по маникюру: история Ирины из Бучи, фото которой облетело весь мир Коллаж РБК-Украина: Убитую в Буче женщину опознали по маникюру
Автор: Светлана Мащенко

После того как украинские военные и журналисты зашли в Бучу, и стали свидетелями последствий резни, которую совершили там россияне, фотографии из некогда уютного городка под Киевом облетели весь мир. Одно из них - фото руки с ярко-красным маникюром.

Свою работу узнала мастер, которая делала маникюр Ирине Филькиной - так звали женщину. Родные подтвердили - Ирина погибла, а тело ее до сих пор не нашли. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Связь с 52-летней Ириной пропала еще в первые дни войны. С тех пор родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело.

Анастасия работает мастером по маникюру. И когда увидела тот маникюр с сердечком на одном из ногтей, поняла - это ее клиентка. Она недавно приходила к Насте на курс по макияжу для себя.

"Мы купили ей набор косметики. Она так радовалась", - рассказывает Анастасия.

Ее узнали по маникюру: история Ирины из Бучи, фото которой облетело весь мир

Скриншот: Ирина Филькина

Родных Ирины мастер не знала. Поэтому она оставила сообщение в Инстаграме, в надежде, что его увидят.

Что случилось с Ириной

Война застала Ирину на работе. Поэтому она поехала взять вещи, чтобы вернуться на работу. Сестра говорит, что транспорт не ходил, поэтому Ирина попросила у сотрудника велосипед и поехала домой.

Дочь уговаривала уехать в безопасное место, когда до Бучи добрался враг.

"Да не переживай, это же твоя мама. Ты же знаешь, что мама всегда со всем справится. Ты же знаешь, мама тебя любит. Давай, потому что трудно крутить педали..." - это был последний разговор дочери с матерью.

Родные получили видео с ней, где она лежит с велосипедом рядом и день, когда Ирине исполнилось бы 53.

Найти тело Ирины до сих пор не удается...

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