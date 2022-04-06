ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Її впізнали за манікюром: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло увесь світ

Новость на русском →
Буча, Середа 06 квітня 2022 20:28
Її впізнали за манікюром: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло увесь світ Колаж РБК-Україна: Убиту в Бучі жінку впізнали за манікюром
Автор: Світлана Мащенко

Після того як українські військові і журналісти зайшли в Бучу, і стали свідками наслідків різанини, яку вчинили там росіяни, світлини із колись затишного містечка під Києвом облетіли увесь світ. Одне з них - фото руки з яскраво-червоним манікюром.

Свою роботу впізнала майстер, яка робила манікюр Ірині Фількіній - так звали жінку. Рідні підтвердили - Ірина загинула, а тіло її й досі не знайшли. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зв'язок з 52-річною Іриною зник ще в перші дні війни. З того часу рідні її розшукували, доки не впізнали на фото і відео її тіло.

Анастасія працює майстром з манікюру. І коли побачила той манікюр з сердечком на одному з нігтів, зрозуміла - це її клієнтка. Вона нещодавно приходила до Насті на курс з макіяжу для себе.

"Ми купили їй набір косметики. Вона так раділа", - розповідає Анастасія.

Її впізнали за манікюром: історія Ірини з Бучі, фото якої облетіло увесь світ

Скріншот: Ірина Фількіна

Рідних Ірини майстер не знала. Тому вона залишила допис в Інстаграмі, в надії, що його побачать.

Що сталося з Іриною

Війна застала Ірину на роботі. Тому вона поїхала взяти речі, аби повернутися на роботу. Сестра каже, що транспорт не ходив, тому Ірина попросила у співробітника велосипед і поїхала додому.

Дочка вмовляла виїхати в безпечне місце, коли до Бучі дістався ворог.

"Та не переживай, це ж твоя мама. Ти ж знаєш, що мама завжди з усім впорається. Ти ж знаєш, мама тебе любить. Давай, бо важко крутити педалі..." - це була остання розмова доньки з матір'ю.

Рідні отримали відео з нею, де вона лежить з велосипедом поруч і день, коли Ірині виповнилося би 53.

Знайти тіло Ірини досі не вдається...

Раніше ми писали, що у Ворзелі окупанти вбили і з'їли двох собак.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Війна Росії проти України
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни