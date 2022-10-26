В Ужгороді жінка-водійка влаштувала масову ДТП: злякалася сигналу повітряної тривоги (фото)

Сама аварія сталася на перетині вулиць Лінтура та Слов'янської набережної біля одного із супермаркетів.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Однак це не можна сказати про автомобілі.

В Ужгороді зіткнулися 6 авто (фото: prozak.info)

За словами ужгородських патрульних, жінку за кермом Mazda винесло на парковку на території магазину Алма, коли вона виїжджала з вулиці на набережну.

Там легковик зіткнувся з кількома іншими машинами, при цьому стався "ефект доміно", і пошкоджений транспорт штовхав інший. У результаті постраждали 6 автомобілів.

Як розповіла водійка, під час їзди зазвучала повітряна тривога і сигнал її налякав. Результат раптового стресу за кермом - на фото з місця події:

У масштабній ДТП в Ужгороді постраждали 6 автомобілів (фото: prozak.info)

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