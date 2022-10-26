В Ужгороде женщина-водитель устроила массовое ДТП: испугалась сигнала воздушной тревоги (фото)

В Ужгороде произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Виновницей дорожного инцидента оказалась женщина водитель легковушки на запорожской регистрации, которая перепугалась сигнала воздушной тревоги, не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины.
Об этом 26 октября передает издание Prozak.info.
Сама авария произошла на пересечении улиц Линтура и Славянской набережной около одного из супермаркетов.
К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако это нельзя сказать про автомобили.
По словам ужгородских патрульных, женщину за рулем Mazda вынесло на парковку на территории магазина "Алма", когда она выезжала с улицы на набережную.
Там легковушка столкнулась сразу с несколькими другими машинами, при этом произошел "эффект домино", и поврежденный транспорт толкал другой. В итоге пострадали 6 автомобилей.
Как рассказала женщина водитель, во время езды зазвучала воздушная тревога, и сигнал ее напугал. Результат внезапного стресса за рулем - на фото с места происшествия:
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