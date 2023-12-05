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В Ужгороді почали вручати повістки у тренажерних залах (відео)

Повістки чоловікам вручили у спортзалі (фото: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Ужгороді працівники військкомату навідались в один із тренажерних залів, щоб виписати повістки присутнім там чоловікам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію відео у групі "Військовий кур'єр" в Telegram.

Що відомо про інцидент

На відео видно, як кілька військових у спортзалі намагаються вручити повістки чоловікам. При цьому присутні спокійно відреагували на прихід військових. Жодних сварок чи агресивних розмов зі сторони працівників ТЦК не було зафіксовано.

Фото та відео зі спортзалу, які зняті під час візиту працівників військкомату, опублікували згодом місцеві мешканці у соцмережах. Поки невідомо, чи це поодинокий випадок, чи таке вручення повісток стане регулярною практикою.

 

Додамо, що українці сприйняли цю новину неоднозначно. Дехто підтримав такі дії військкомів і навіть закликав до мобілізаційних рейдів у Буковелі та Яремче на Новий рік.

Реакція українців на роздачу повісток у тренажерних залах (скриншот)

Раніше ми писали про те, що в ЗСУ спростували популярний міф про мобілізацію.

Читайте також про те, що робити чоловікам, якщо прийшов штраф за неявку у ТЦК за повісткою у Viber.

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