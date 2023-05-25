В Ужгороді розквітли екзотичні дерева, привезені до України 100 років тому (фото)

Що відомо про тюльпанові дерева

Зазначимо, що період цвітіння екзотичної рослини триває в середньому кілька тижнів і залежить від температури повітря.

Тюльпанове дерево – це близький родич магнолії та походить із Північної Америки. Деякі його плутають із магнолією.

Вперше на Закарпаття його завезли з Європи близько ста років тому.

Нині в Ужгороді зростають десятки цих дерев. Активно висаджувати їх у місті почали лише останніми роками. Дерево невибагливе до ґрунту, а шкідники йому практично не загрожують. Тривалість життя рослини сягає 500 років.

Тюльпанові дерева в Ужгороді (фото: facebook.com/odazakarpattya)

До речі, тюльпанові дерева можна побачити не лише в Ужгороді. У Києві вони представлені у Голосіївському парку, їх висадили лише кілька років тому.