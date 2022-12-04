В Ужгороді переселенці з Маріуполя отримали допомогу від Фонду Ахметова

Для маріупольців і жителів Маріупольського району, що тимчасово проживають у місті, фонд передав півтисячі гігієнічних наборів. Кожен пакунок складається з найнеобхідніших речей: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.