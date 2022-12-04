В Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова

Для временно проживающих в городе мариупольцев и жителей Мариупольского района фонд передал полтысячи гигиенических наборов. Каждый пакет состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.