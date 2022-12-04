RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова

Фото: в Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Ужгород в очередной раз прибыл гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова. Помощь поступила в местный центр комплексной поддержки переселенцев "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для временно проживающих в городе мариупольцев и жителей Мариупольского района фонд передал полтысячи гигиенических наборов. Каждый пакет состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ужгород