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В Ужгороді переселенці з Маріуполя отримали допомогу від Фонду Ахметова

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Неділя 04 грудня 2022 18:03
В Ужгороді переселенці з Маріуполя отримали допомогу від Фонду Ахметова Фото: в Ужгороді переселенці з Маріуполя отримали допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

До Ужгорода вчергове прибув гуманітарний вантаж від Фонду Ріната Ахметова. Допомога надійшла до місцевого центру комплексної підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Для маріупольців і жителів Маріупольського району, що тимчасово проживають у місті, фонд передав півтисячі гігієнічних наборів. Кожен пакунок складається з найнеобхідніших речей: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Ужгород