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В Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова

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Воскресенье 04 декабря 2022 18:03
В Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова Фото: в Ужгороде переселенцы из Мариуполя получили помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Ужгород в очередной раз прибыл гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова. Помощь поступила в местный центр комплексной поддержки переселенцев "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для временно проживающих в городе мариупольцев и жителей Мариупольского района фонд передал полтысячи гигиенических наборов. Каждый пакет состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Ужгород