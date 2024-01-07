UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ужгороді діти з Маріуполя отримали святкові привітання від Фонду Ахметова

В Ужгороді дітлахи з Маріуполя отримали святкові привітання від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" триває. Зокрема, в Ужгороді вітання від фонду продовжують отримувати діти, які раніше жили в Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом фонд привітав з зимовими святами дітей-переселенців у центрах "ЯМаріуполь" у 16 містах України.

Також окремо в рамках акції фонд організовує свята в інтернатах та дитячих будинках сімейного типу по всій країні.

Зимовими святами допомога фонду дітям не обмежується. Так, у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям":

- Хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах «Блогер Кемпу», який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

- Діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

- Діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені Фондом.

До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проекти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріупольдіти