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В Ужгороде дети из Мариуполя получили праздничные поздравления от Фонда Ахметова

В Ужгороде ребята из Мариуполя получили праздничные поздравления от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" продолжается. В частности, в Ужгороде поздравления от фонда продолжают получать дети, которые раньше жили в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд поздравил с зимними праздниками детей-переселенцев в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины.

Также в рамках акции фонд организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

Зимними праздниками помощь фонда детям не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

- Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях «Блогер Кемпу», который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

- дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

- Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же фонд круглогодично предоставляет детям возможность предпринять самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

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