В Ужгороде в школе детям выдали еду в файлах для документов: не первый инцидент

В одной из школ Ужгорода детям выдали еду в файлах для документов. В частности, школьники учебного заведения № 6 имени В. С. Гренджи-Донского, получили в таких пакетах блины.

Об этом рассказали на странице сообщества "Ужгород криминальный" в Facebook.

Школьникам упаковали блины в файлы для документов

Как сообщили авторы публикации, такая ситуация в школе не первая. Детям часто выдают холодную еду, подают ужасно и используют для питания школьников самые дешевые продукты.

"Ежедневное меню школьной столовой – это еда, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже об ее качестве, полезности, вкусовых и полезных качествах. Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других необходимых детскому организму – это все ежедневные реалии, с которым сталкиваются ученики Ужгородской СОШ №6", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что упаковка пищи в полиэтилен очень вредно для здоровья и такую еду есть категорически нельзя.

В школе хотят провести проверку

Как сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии для Укринформа, в школе изучат организацию питания. Она отметила, что провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования. Но на данный факт уже обратили внимание и выяснят, как обстоит ситуация с организацией питания в данной школе.

В Ужгородском горсовете также сообщили, что уже изучают ситуацию и проводят проверку по организации питания для школьников в данном учебном заведении.