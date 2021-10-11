ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Ужгороді у школі дітям видали їжу у файлах для документів: не перший інцидент

Новость на русском →
Ужгород, Понеділок 11 жовтня 2021 15:05
В Ужгороді у школі дітям видали їжу у файлах для документів: не перший інцидент В Ужгороді дітям видали їжу у файлах для документів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В одній зі шкіл Ужгорода дітям видали їжу у файлах для документів. Зокрема, школярі навчального закладу № 6 імені В.С. Гренджі-Донського, отримали в таких пакетах млинці.

Про це розповіли на сторінці спільноти "Ужгород кримінальний" у Facebook.

Школярам запакували млинці у файли для документів

Як повідомили автори публікації, така ситуація в школі не перша. Дітям часто видають холодну їжу, подають жахливо і використовують для харчування школярів найдешевші продукти.

"Щоденне меню шкільної їдальні - це їжа, від одного погляду на яку стає гидко, не кажучи вже про її якість, корисність, смакові та корисні якості. Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса та інших необхідних дитячому організму - це все щоденні реалії, з яким стикаються учні Ужгородської ЗОШ №6", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що упаковка їжі в поліетилен дуже шкідливо для здоров'я і таку їжу їсти категорично не можна.

У школі хочуть провести перевірку

Як повідомила прессекретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі для Укрінформу, у школі вивчать організацію харчування. Вона зазначила, що провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти. Але на даний факт вже звернули увагу і з'ясують, як йде ситуація з організацією харчування в даній школі.

В Ужгородській міськраді також повідомили, що вже вивчають ситуацію і проводять перевірку щодо організації харчування для школярів у даному навчальному закладі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром школяр отримав струс мозку прямо на уроці праці.

А також розповідали про те, що під Сумами школяра зацькували за зошити.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
Свято 11 жовтня: чому сьогодні не можна виходити з дому і що краще не їсти
Свято 11 жовтня: чому сьогодні не можна виходити з дому і що краще не їсти