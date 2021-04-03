ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ужесточение карантина: в Киеве введут новые штрафы для нарушителей

Новина українською → Киев, Суббота 03 апреля 2021 21:41
Ужесточение карантина: в Киеве введут новые штрафы для нарушителей Во время локдауна в Киеве будут действовать новые штрафы (коллаж: РБК-Украина, фото: Виталий Носач)
Автор: Анна Киселева

В Киеве на фоне локдауна планируется введение новых штрафов для нарушителей. Наказания ожидают работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди. Какими они будут - рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Основной задачей локдауна является снижение мобильности населения, чтобы уменьшить скопления людей в закрытых помещениях. Это происходит на фоне ежедневной фиксации антирекордов заболеваемости, смертности среди людей. Глава Госпродпотребслужбы отмечает, что опасные показатели фиксируются именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мероприятий в закрытых помещениях

По его словам, со стороны властей Киева с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.

"Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок", - отмечает чиновник.

Также председатель главного управления Госпродпотребслужбы назвал сумму штрафа.

"Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мероприятий - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - подытожил он.

Напомним, что в Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин, и в городе введут спецпропуска для проезда во всем общественном транспорте.

Также мы рассказывали, где кроме Киева ужесточают карантин и какие запреты там будут действовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев штраф Карантин Локдаун
LITE
Католическая пасха: главные запреты и традиции великого праздника
Католическая пасха: главные запреты и традиции великого праздника