Ужасно и безвкусно: Данилко поведал правду о своей квартире в Киеве

Украинский артист Андрей Данилко откровенно рассказал о своей квартире в центре Киева и опроверг некоторые данные о жилье. Он сообщил, что фотографии с позолотой являются фейковыми, но признал, что действительно живет на Крещатике.

По словам Данилко, он живет очень уединенно и посторонних людей в его квартире не бывает. Фотографии, которые были размещены в интернете – не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в интервью для "КП в Украине".

"Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте. А еще же пишут, что Сердючка шикует, жирует, вызывая такими статьями какой-то негатив, которого и так много. Писать надо или правду, или ничего. Я абсолютно скромно живу по своим меркам. Тем более, у меня никто не бывает. Только Инка, вот сегодня, кстати, приехала, и домработница, которая убирает", - сказал Данилко.

Артист добавил, что у него нет страниц в социальных сетях и единственный аккаунт в Instagram Верки Сердючки ведет другой человек.

"Я могу поделиться каким-то личными фотографиями, если есть какой-то повод. Например, день рождения у Юры Шатунова или новый репертуар, или новая работа. Но показывать квартиру, где ты спишь, рассказывать, какая у тебя плитка, дверь, мне кажется, это по крайней мере нескромно", - считает артист.

Он высказал мнение, что была поднята информация столетней давности и папарацци регулярно пытаются выследить его самого и людей, которые регулярно бывают у него в доме.

"Понимаю, когда выследили, папарацци сфотографировали, подловили… Это смешно. Это их работа. Мы с Инкой недавно смеялись, вспоминали мой день рождения несколько лет назад, когда папарацци сфотографировали Инну, выходящую из моего дома. Естественно, мы не ситро пили. Но это реально было смешно. Люди потрудились, всю ночь сидели, чтобы утром сфотографировать, как Инна садится в такси. Молодцы! Нам бы не хотелось этого? Конечно, не хотелось бы. Но – подловили!" – вспомнил Данилко.

Он сказал, что может показать свою квартиру, если сам этого захочет и признался, что у него хороший вид из окна.

"Если захочу, сам покажу. Часть квартиры или вид из окна. У меня очень хороший вид из окна, это правда. Но у меня все достаточно скромно и сдержано. Единственная правда в этих материалах, что я действительно живу в этом доме. Но никто не знает, где именно", - заявил артист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились фотографии квартиры, в которой живет Андрей Данилко.

А также мы рассказывали о том, что Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро.