Жахливо і без смаку: Данилко розповів правду про свою квартиру в Києві

Український артист Андрій Данилко відверто розповів про свою квартиру в центрі Києва і спростував деякі дані про житло. Він повідомив, що фотографії з позолотою є фейковими, але визнав, що дійсно живе на Хрещатику.

За словами Данилка, він живе дуже самотньо і сторонніх людей у його квартирі не буває. Фотографії, які були розміщені в інтернеті – не відповідають дійсності. Про це він розповів в інтерв'ю для "КП в Україні".

"Якщо вже комусь так хочеться щось придумати, хоча б зі смаком підбирали! Невже думають, що я таке можу собі купити? Жахливий і без смаку вигляд. І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому я живу. І ця квартира, по-моєму, в арешті. А ще ж пишуть, що Сердючка розкошує, жирує, викликаючи такими статтями якийсь негатив, якого і так багато. Писати треба або правду, або нічого. Я абсолютно скромно живу за своїми мірками. Тим більше у мене ніхто не буває. Лише Інка, от сьогодні, до речі, приїхала, і хатня робітниця, яка прибирає", - сказав Данилко.

Артист додав, що у нього немає сторінок в соціальних мережах і єдиний аккаунт в Instagram Вєрки Сердючки веде інша людина.

"Я можу поділитися якимось особистими фотографіями, якщо є якийсь привід. Наприклад, день народження у Юри Шатунова або новий репертуар, або нова робота. Але показувати квартиру, де ти спиш, розповідати, яка у тебе плитка, двері, мені здається, це принаймні нескромно", - вважає артист.

Він висловив думку, що була піднята інформація столітньої давності й папараці регулярно намагаються вистежити його самого і людей, які регулярно бувають у нього в будинку.

"Розумію, коли вистежили, папараці сфотографували, підловили... Це смішно. Це їхня робота. Ми з Інкою недавно сміялися, згадували мій день народження кілька років тому, коли папараці сфотографували Інну, що виходить з мого дому. Природно, ми не ситро пили. Але це реально було смішно. Люди попрацювали, всю ніч сиділи, щоб вранці сфотографувати, як Інна сідає в таксі. Молодці! Нам би не хотілося цього? Звичайно, не хотілося б. Але – підловили!" – згадав Данилко.

Він сказав, що може показати свою квартиру, якщо сам цього захоче і зізнався, що у нього гарний вид з вікна.

"Якщо захочу, сам покажу. Частину квартири або вид з вікна. У мене дуже гарний вигляд з вікна, це правда. Але у мене все достатньо скромно і стримано. Єдина правда в цих матеріалах, що я справді живу в цьому будинку. Але ніхто не знає, де саме", - заявив артист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися фотографії квартири, в якій живе Андрій Данилко.

А також ми розповідали про те, що Ані Лорак показала свій розкішний маєток під Москвою за 3 мільйони євро.