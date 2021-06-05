Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой: в сети его поступок не оценили

В каких отношениях осталась звездная пара?

По словам Узелкова, они остались не в дружеских отношениях и даже стали "суперворогами". Так, бывшая жена заблокировала его во всех социальных сетях. Но он объяснил, что Марина в прошлом и он в поисках новой любви.

"Я мечтаю, чтобы моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой", – говорит звезда.

Каким был финал на проекте?

На проекте эксперты подобрали ему невесту, с которой он публично обменялся обручальными кольцами. Избранницей спортсмена стала фитнес-тренер и мама четверых детей Юлия Чернецкая.

Пара прожила неделю в отдельном доме. Но в финале Узелков все же решил отказаться от обручальных колец и заявил, что до сих пор любит Марину.

"Я до сих пор люблю бывшую жену. Я понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую", - заявил боксер.

В комментариях под видео пользователей шокированы от заявления боксера. В то же время пишут, что он сам виноват, что они разошлись с Мариной, и этот проект ему будет хорошим уроком.

Узелков зря пошел на этот проект. Он стал еще более отвратителен. Марина не вернется к нему, женщина если решила, то это все. Значит назад дороги нет

Не поддерживаю Узелкова. Но этот проект будет ему хорошим уроком

Такой, как Марина ему больше не найти. Никто к нему подстраиваться не будет

Он Марине изменял и руку подымал. Квартиру тоже себе забрал

Сколько можно поливать грязью Марину. Он, пожалуй, не остановится никогда. Противно

Расскажи, почему тебя заблокировали? Дети просто так от отца не откажутся

Узелков потерял то, что сейчас ищет. Но уже не найдет.

Известно, что узелков и Боржемская расстались в 2018 году. У пары есть двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.

Фото: узелков на проекте "Женитьба вслепую" (кард с видео)

Фото: Марина Боржемская с детьми (instagram.com/uzelkova.marina)