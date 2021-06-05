Узєлков на реаліті-шоу шокував заявою про стосунки з колишньою дружиною: у мережі його вчинок не оцінили

Колишній боксер та тренер телепроєкту "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узєлков після гучного розлучення взяв участь в реаліті-шоу. Там він зізнався, у яких він стосунках з ексдружиною та чи залишились до неї почуття.
Боксер після розлучання довгий час відмовлявся вірити в те, що вони вже не пара, розповів у реаліті-шоу "Одруження наосліп".
За словами Узєлкова, вони залишилися не в дружніх стосунках і навіть стали "суперворогами". Так, колишня дружина заблокувала його в усіх соціальних мережах. Але він пояснив, що Марина в минулому і він у пошуках нового кохання.
"Я мрію, щоб моя нова дружина буде стрункою, спортивною, цікавою блондинкою", – каже зірка.
На проєкті експерти підібрали йому наречену, з якою він публічно обмінявся обручками. Обраницею спортсмена стала фітнес-тренер та мама чотирьох дітей Юлія Чернецька.
Пара прожила тиждень в окремому будинку. Але у фіналі Узєлков все ж вирішив відмовитися від обручок і заявив, що досі кохає Марину.
"Я досі кохаю колишню дружину. Я зрозумів це тут ще більше. Я йшов сюди, щоб відпустити своє кохання, я намагався все зробити, але я однолюб. Я б хотів її повернути. У мене була найкраща дружина. Я дурень, який втратив друга, коханку та найкращу жінку, яка є, Марину Боржемську", - заявив боксер.
У коментарях під відео користувачів шоковані від заяви боксера. Водночас пишуть, що він сам винен, що вони розійшлись із Мариною, і цей проєкт йому буде гарним уроком.
Відомо, що Узєлков і Боржемська розлучилися 2018 року. У пари є двоє дітей – син Роберт і донька Олівія.
Фото: Узєлков на проєкті "Одруження наосліп" (кард з відео)
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