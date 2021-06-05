RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Узєлков на реаліті-шоу шокував заявою про стосунки з колишньою дружиною: у мережі його вчинок не оцінили

Автор: Тетяна Самарук

Колишній боксер та тренер телепроєкту "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узєлков після гучного розлучення взяв участь в реаліті-шоу. Там він зізнався, у яких він стосунках з ексдружиною та чи залишились до неї почуття.

Боксер після розлучання довгий час відмовлявся вірити в те, що вони вже не пара, розповів у реаліті-шоу "Одруження наосліп".

У яких стосунках залишилась зіркова пара?

За словами Узєлкова, вони залишилися не в дружніх стосунках і навіть стали "суперворогами". Так, колишня дружина заблокувала його в усіх соціальних мережах. Але він пояснив, що Марина в минулому і він у пошуках нового кохання.

"Я мрію, щоб моя нова дружина буде стрункою, спортивною, цікавою блондинкою", – каже зірка.

Яким був фінал на проєкті?

На проєкті експерти підібрали йому наречену, з якою він публічно обмінявся обручками. Обраницею спортсмена стала фітнес-тренер та мама чотирьох дітей Юлія Чернецька.

Пара прожила тиждень в окремому будинку. Але у фіналі Узєлков все ж вирішив відмовитися від обручок і заявив, що досі кохає Марину.

"Я досі кохаю колишню дружину. Я зрозумів це тут ще більше. Я йшов сюди, щоб відпустити своє кохання, я намагався все зробити, але я однолюб. Я б хотів її повернути. У мене була найкраща дружина. Я дурень, який втратив друга, коханку та найкращу жінку, яка є, Марину Боржемську", - заявив боксер.

У коментарях під відео користувачів шоковані від заяви боксера. Водночас пишуть, що він сам винен, що вони розійшлись із Мариною, і цей проєкт йому буде гарним уроком.

  • Узєлков даремно пішов на цей проєкт. Він став ще більш огидний. Марина не повернеться до нього, жінка якщо вирішила, то це все. Значить назад дороги немає
  • Не підтримую Узєлкова. Але цей проєкт буде йому хорошим уроком
  • Такої, як Марина йому більше не знайти. Ніхто до нього підстроюватись не буде
  • Він Марині зраджував і руку підіймати. Квартиру теж собі забрав
  • Скільки можна поливати брудом Марину. Він, мабуть, не зупиниться ніколи. Гидко
  • Розкажи, чому тебе заблокували? Діти просто так від батька не відмовляться
  • Узелков втратив те, що зараз шукає. Але вже не знайде.

Відомо, що Узєлков і Боржемська розлучилися 2018 року. У пари є двоє дітей – син Роберт і донька Олівія.

Фото: Узєлков на проєкті "Одруження наосліп" (кард з відео)

Фото: Марина Боржемська з дітьми (instagram.com/uzelkova.marina)

Раніше ми повідомляли, що одіозна Марченко стала хрещеною матір'ю відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України разводБокс