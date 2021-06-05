Узєлков на реаліті-шоу шокував заявою про стосунки з колишньою дружиною: у мережі його вчинок не оцінили

У яких стосунках залишилась зіркова пара?

За словами Узєлкова, вони залишилися не в дружніх стосунках і навіть стали "суперворогами". Так, колишня дружина заблокувала його в усіх соціальних мережах. Але він пояснив, що Марина в минулому і він у пошуках нового кохання.

"Я мрію, щоб моя нова дружина буде стрункою, спортивною, цікавою блондинкою", – каже зірка.

Яким був фінал на проєкті?

На проєкті експерти підібрали йому наречену, з якою він публічно обмінявся обручками. Обраницею спортсмена стала фітнес-тренер та мама чотирьох дітей Юлія Чернецька.

Пара прожила тиждень в окремому будинку. Але у фіналі Узєлков все ж вирішив відмовитися від обручок і заявив, що досі кохає Марину.

"Я досі кохаю колишню дружину. Я зрозумів це тут ще більше. Я йшов сюди, щоб відпустити своє кохання, я намагався все зробити, але я однолюб. Я б хотів її повернути. У мене була найкраща дружина. Я дурень, який втратив друга, коханку та найкращу жінку, яка є, Марину Боржемську", - заявив боксер.

У коментарях під відео користувачів шоковані від заяви боксера. Водночас пишуть, що він сам винен, що вони розійшлись із Мариною, і цей проєкт йому буде гарним уроком.

Узєлков даремно пішов на цей проєкт. Він став ще більш огидний. Марина не повернеться до нього, жінка якщо вирішила, то це все. Значить назад дороги немає

Не підтримую Узєлкова. Але цей проєкт буде йому хорошим уроком

Такої, як Марина йому більше не знайти. Ніхто до нього підстроюватись не буде

Він Марині зраджував і руку підіймати. Квартиру теж собі забрав

Скільки можна поливати брудом Марину. Він, мабуть, не зупиниться ніколи. Гидко

Розкажи, чому тебе заблокували? Діти просто так від батька не відмовляться

Узелков втратив те, що зараз шукає. Але вже не знайде.

Відомо, що Узєлков і Боржемська розлучилися 2018 року. У пари є двоє дітей – син Роберт і донька Олівія.

Фото: Узєлков на проєкті "Одруження наосліп" (кард з відео)

Фото: Марина Боржемська з дітьми (instagram.com/uzelkova.marina)