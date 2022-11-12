"Уявіть, зірка просить мене": Решетнік розповів про авто Притули

"Був десь 2008 рік. Сергій Притула запросив мене озвучувати "Файну Юкрайну", і ми працювали разом. У нього не було автомобіля, а я тоді вже взяв у кредит своє перше авто. В один чудовий день після роботи Сергій каже: "Слухай, Гришо, а ти мене підвезеш додому?" Я йому: "Ну, звісно, підвезу", - розповідає Григорій.

На той час Притула був ведучим найпопулярнішого шоу країни "Підйом", а Решетнік тільки випустився з університету.

"Уявіть, зірка Сергій Притула просить мене його підвезти. Я подумав: "Вау! Супер!" Їхати треба було два квартали. Сергій тоді не дуже орієнтувався в Києві, а я його запевнив, що все знаю й довезу. Врешті, їхав півтори години! По всіх заторах, багато об'їжджаючи, щоб порозпитувати, як відбуваються зйомки, як беруть інтерв'ю", - згадує він.

Григорій Решетник (фото: прес-служба Нового каналу)

"Коли ми приїхали, Сергій запитав: "А чого ти так довго мене віз? Це ж реально недалеко, якщо напряму". Після цього випадку, буквально наступного тижня, Сергій Притула купив свій перший автомобіль. Ось так я долучився до того, що Притула став водієм", - додав Григорій.